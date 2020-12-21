ЦБ РФ вряд ли снизит ключевую ставку раньше апреля 2021г - ING Bank

Банк России вряд ли снизит ключевую ставку раньше апреля 2021 года, говорится в комментарии ING Bank.

"Из-за роста проинфляционных рисков (к которым относятся как рост мировых цен на зерно, так и негативный эффект пандемии на предложение на рынке труда и, судя по данным за ноябрь, отсутствие сильного провала спроса) ЦБ РФ вряд ли снизит ключевую ставку как минимум до апреля, когда ожидается разворот индекса потребительских цен в сторону 3,5% г/г к концу 2021 года. Повышения ставки в следующем году мы также не ожидаем, так как текущий уровень реальной ставки (с учетом ожидаемой инфляции) остается комфортным как для платежного баланса (с учетом недавнего улучшения капитального счета), так и для банковского сектора", - пишет главный экономист ING Bank Дмитрий Долгин.

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