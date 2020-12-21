Цена нефти снизится к $50/барр. в понедельник - ПСБ

Цена на нефть марки Brent будет снижаться в понедельник к уровню $50 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Текущую неделю февральский фьючерс на нефть марки Brent начинает со снижения, реагируя на новости о новой мутации коронавируса в Великобритании и введение там жестких карантинов. Эта новость нивелировала новость о согласовании в Конгрессе долгожданного пакета экономических стимулов в США на 900 млрд долларов. Охлаждение аппетита инвесторов к риску оказывает и пробуксовка с Brexit: есть вероятность, что до конца текущего года работа по соглашению завершена не будет. На таком негативном внешнем фоне мы ждем, что цена на нефть марки Brent будут снижаться в понедельник к $50 за баррель", - пишет управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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