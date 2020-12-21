Идея дня: "ВТБ Мои Инвестиции" отдает предпочтение акциям JPMorgan и Goldman Sachs

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отдают предпочтение акциям JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group среди акций банковского сектора США, говорится в комментарии инвестбанка.

"Федрезерв США снял запрет на выкуп собственных акций банками. JPMorgan и Goldman Sachs - входят в наш топ-10 акций США - объявили о возобновлении байбэка. Котировки акций выросли на 4-5% на пост-торгах", - отмечают эксперты.

Банковский сектор с лета входит в число фаворитов "ВТБ Мои Инвестции" в рамках тезиса о нормализации ситуации в экономике после коронакризиса. "Мы отдаем предпочтение: 1) банкам с высокой достаточностью капитала, способным увеличивать выплаты акционерам, и 2) имеющим значительную долю небанковских направлений бизнеса. Исходя из этих критериев, мы выбрали JPMorgan и Goldman Sachs. Рекомендуем придерживаться такого подхода. Ведь до тех пор, пока процентные ставки не начнут расти, банковская маржа будет находиться под давлением, и банки с низкой достаточностью капитала не смогут увеличивать выплаты акционерам", - указывают эксперты инвестбанка.

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