Доходность 10-летних ОФЗ сместится к верхней границе диапазона 5,80-5,90% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, вероятно, сместится на текущей неделе ближе к верхней границе диапазона 5,80-5,90% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Давление на рынок будут оказывать ожидания роста инфляции в РФ, а также снижение склонности к риску на глобальных рынках из-за опасений мутации COVID-19 и снижения нефтяных цен. От более сильной просадки рынок могут удержать ожидания принятия нового пакета бюджетных стимулов в США на 900 млрд долларов", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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