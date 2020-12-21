Рубль открыл торги гэпом вниз на снижении интереса к риску и обвалившейся нефти

Москва. 21 декабря. Доллар и евро открыли торги гэпом вверх на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях падения интереса инвесторов к риску и существенно дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,8-75,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,11 руб./$1 (+76,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом отметку 75 руб./$1 доллар превышал первые с 3 декабря. Евро подорожал до 90,4 руб./EUR1 (+57,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 67,9 копейки к уровню закрытия пятницы, до 81,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 79,45 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 57,13 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги гэпом вниз на фоне обвалившейся нефти и снижения интереса инвесторов к риску из-за появления информации о распространении новой, более заразной, разновидности коронавируса в Великобритании. В этой связи британские власти решили с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Некоторые из европейских стран заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Эти новости затмили сообщения о том, что американские законодатели, наконец, согласовали новый пакет мер поддержки экономики, пишет агентство Bloomberg.

Лидеры американского Конгресса в воскресенье согласовали новый пакет антикризисных мер общим объемом $900 млрд, сообщил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Голосования по этому вопросу в Сенате и Палате представителей США, как ожидается, пройдут в понедельник.

Соглашение обеспечит второй раунд прямых выплат в размере $600 млрд, выплату пособий по безработице в размере $300 млрд и увеличение финансирования на COVID-тестирование и распространение вакцин. Между тем, данное соглашение не предусматривает финансовую помощь непосредственно для органов власти в штатах или защиты от судебных исков по коронавирусу.

Кроме того, в минувшие выходные Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины, разработанной Modernа Inc. Ранее регулятор разрешил применять вакцину от Pfizer Inc. (SPB: PFE) и немецкого партнера BioNTech SE. Компании United Parcel Service (SPB: UPS) и FedEx Corp. (SPB: FDX), по данным американским СМИ, уже приступили к доставке вакцины Moderna потребителям.

Цены на нефть падают в понедельник на информации о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса. Эксперты опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в понедельник упала на 3,12% - до $50,63 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 1,5% - до $52,26 за баррель, что является максимумом с 26 февраля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 3,05% - до $47,6 за баррель. Срок действия январских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник. В пятницу фьючерсы выросли в цене на 1,5% - до $49,1 за баррель, максимума с 25 февраля.

Цены как на Brent, так и на WTI, завершили ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года, свидетельствуют данные MarketWatch.

Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.