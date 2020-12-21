Рубль, скорее всего, сместится к уровню 75 руб./$1 в понедельник - Sber CIB

Курс рубля, скорее всего, сместится к уровню 75 руб./$1 в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль ослаб и в понедельник утром торгуется выше 74 руб./$1, констатируют в Sber CIB. Доллар глобально укрепляется на 0,5-1% из-за новостей о новом штамме коронавируса; это может быть предвестником достаточно сильной коррекции после недавнего ослабления американской валюты, отмечают эксперты. Также против рубля продолжают играть геополитические факторы. В связи с этим, по мнению аналитиков Sber CIB, рубль может приблизиться к отметке 75 руб./$1.

Инвесторы опасаются ужесточения карантинных мер, которое может помешать восстановлению спроса на нефть. В связи с этим эксперты Sber CIB считают, что в понедельник нефть может подешеветь до $49,8/баррель. Тем не менее, дальнейшее падение котировок, по их мнению, маловероятно, поскольку лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе США в воскресенье договорились о мерах антикризисного стимулирования.

Доходность ОФЗ в пятницу выросла на 2-3 б. п., так как ЦБ РФ сообщил по итогам заседания, что вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется, но стала меньше, чем ожидалась ранее. Вероятно, указывают эксперты Sber CIB, давление на ОФЗ в понедельник усилится, как и на прочие локальные гособлигации развивающихся стран, на фоне ситуации с коронавирусом.

Также аналитики Sber CIB ожидают в понедельник снижения российского рынка акций при умеренно негативном внешнем фоне.

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