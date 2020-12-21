Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 72,50 -74,50 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 72,50-74,50 руб./1$, а по паре EUR/RUB - 88,50 -90,50 руб./1EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Доллар на минувшей неделе дошел до минимумов с апреля 2018 года к евро после обещаний ФРС США продолжить снабжение деньгами финансовых рынков для борьбы с рецессией и в ожидании нового пакета денежной помощи от Конгресса США, а также по мере появления определенности в переговорах по Brexit. Банк России по итогам пятничного заседания сохранил ключевую ставку на текущем рекордно низком уровне 4,25% годовых из-за ускорения инфляции, рост которой оказался сильнее ожиданий, как властей, так и аналитиков, после снижения курса рубля и роста цен на продукты. Рубль дешевел на фоне частичного закрытия позиций в коротком долларе перед выходными и в преддверии приближающихся рождественских каникул, также против играет текущая негативная динамика нефти", - комментирует Тимошенко.

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