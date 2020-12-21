Вероятно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3200 пунктов в понедельник - ПСБ

Вероятно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3200 пунктов в понедельник на фоне снижения цен на нефть марки Brent и ослабления интереса инвесторов к рисковым активам, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Учитывая внешний фон, в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи ниже 3250 пунктов. В дальнейшем на фоне слабой ситуации на рынке нефти и ухудшении отношения инвесторов к рисковым активам снижение нашего рынка может продолжиться, а индекс Мосбиржи сделает еще один шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 3200 пунктов. Отметим, что в сложившейся ситуации под существенным давлением могут оказаться бумаги нефтегазового сектора", - пишет Зварич в комментарии банка.

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