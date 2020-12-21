Рынок акций РФ откроет торговую сессию в понедельник снижением на 1% - "Атон"

Российский рынок акций откроет торговую сессию в понедельник снижением на 1%, говорится в комментарии "Атона".

Также эксперты инвесткомпании отмечают, что ключевым событием понедельника будет обсуждение Советом директоров "Татнефти" реализации стратегии развития компании до 2030 года.

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