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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций РФ откроет торговую сессию в понедельник снижением на 1% - "Атон"
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21 декабря 2020 года 09:54
Рынок акций РФ откроет торговую сессию в понедельник снижением на 1% - "Атон"
Российский рынок акций откроет торговую сессию в понедельник снижением на 1%, говорится в комментарии "Атона". Также эксперты инвесткомпании отмечают, что ключевым событием понедельника будет обсуждение Советом директоров "Татнефти" реализации стратегии развития компании до 2030 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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21 декабря 2020 года 18:43
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 6446 руб. за штуку и потенциалом роста 25%, говорится в обзоре инвесткомпании. "Мы видим, что у компании очень хорошая диверсификация выручки, - отмечает аналитик "Финама" Иван Семченков. - Компания не только продает... читать дальше
.21 декабря 2020 года 18:12
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,5-76,5 руб./$1 и на уровне 90,5-91,8 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта в понедельник демонстрирует резкое... читать дальше
.21 декабря 2020 года 17:50
Рубль, скорее всего, будет торговаться около уровней 74,5-75,5 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка. "В понедельник наблюдается глобальное снижение аппетита инвесторов к риску и рост геополитической премии, что привело к ослаблению рубля на 2,4%. По нашей оценке, продажа... читать дальше
.21 декабря 2020 года 17:31
Наиболее интересные для инвестирования рублевые активы - корпоративные и субфедеральные бонды - Сбер Управление Активами
Одними из наиболее интересных рублевых активов для инвестирования остаются корпоративные и субфедеральные облигации, которые предлагают привлекательную премию по доходности относительно ставок по ОФЗ, депозитов и инфляции, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами... читать дальше
.21 декабря 2020 года 17:09
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 70-75 руб./$1 в 2021 году, говорится в обзоре Альфа-банка. "Наш ориентир по курсу рубля на 2021 год остается неизменным в диапазоне 70-75 руб./$1, при этом есть существенные риски, что в ближайшие месяцы он будет слабее", - считает главный экономист... читать дальше
.21 декабря 2020 года 16:32
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли группа "М.Видео-Эльдорадо", "Сургутнефтегаз", "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК") и "ФосАгро", говорится в комментарии инвесткомпании. "Наш новый... читать дальше
.21 декабря 2020 года 16:09
BCS Express представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли PPL Corp., Vertex Pharmaceuticals, Jacobs Engineering Group, Salesforce.com Inc. и Cisco Systems Inc., говорится в комментарии инвесткомпании. Новичок в топ-5 текущей недели... читать дальше
.21 декабря 2020 года 15:50
Рубль днем продолжает активно дешеветь к доллару и евро из-за бегства инвесторов от риска и упавшей нефти
Москва. 21 декабря. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях бегства инвесторов из рисковых активов и упавшей нефти. читать дальше
.21 декабря 2020 года 15:43
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $114, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На последнем заседании ФРС разрешила всем... читать дальше
.21 декабря 2020 года 15:19
Вероятно снижение индекса S&P 500 и тестирование уровня 3645 пунктов в понедельник, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к консолидации. Индикаторы RSI и MACD демонстрируют формирование "медвежьей" дивергенции. Волатильность в преддверии Рождества будет угасать. В... читать дальше
.21 декабря 2020 года 14:52
BCS Express 17 декабря 2020 года открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc.". Цена входа: уровни $200-210 за штуку, потенциальная доходность: 20-22%; горизонт инвестирования: I-II квартал 2021 года, стоп-лосс: $178, говорится в комментарии инвесткомпании. Торговый план инвестиционной идеи по... читать дальше
.21 декабря 2020 года 14:38
Рубль, скорее всего, укрепится в 2021 году до 71 руб./$1 на фоне повышения среднегодовых цен на нефть до $54,6 за баррель, говорится в обзоре Газпромбанка. "Динамика курса рубля в уходящем году складывалась под влиянием нескольких факторов. Прежде всего, это масштабное падение нефтяных котировок... читать дальше
.21 декабря 2020 года 14:05
Цена нефти в январе 2021 года может возвратиться в коридор $40-45 за баррель, говорится в обзоре эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова. "Значительного потенциала для роста нефтяных котировок с текущих уровней мы не видим; в то же время мы не исключаем коррекции в ценах: мы... читать дальше
.21 декабря 2020 года 13:52
Коридор колебаний рубля в 2021 году составит 65-75 руб./1$, при этом возможно укрепление российской валюты до 70-71 руб./1$ к концу года, говорится в обзоре эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова. Тихомиров полагает, что в 2021г определяющее влияние на курс рубля будут оказывать... читать дальше
.21 декабря 2020 года 13:37
Индекс Мосбиржи, вероятно, закроет торги понедельника в диапазоне 3245-3280 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, вероятно, закроет торги понедельника в диапазоне 3245-3280 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в понедельник к 11:00 снизился на 1,1% на фоне падения нефтяных цен на 3%. Поводом для распродаж на большинстве сырьевых рынков... читать дальше
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