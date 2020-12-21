Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные события в России, макростатистика по еврозоне и США:

- Совет директоров "Татнефти" обсудит бюджет компании на 2021 год и стратегию её развития на период до 2030 года;

- В еврозоне выйдет индекс доверия потребителей, в США - индекс деловой активности от ФРБ Чикаго.

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