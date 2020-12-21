Индекс Мосбиржи начнет торги со снижения в пределах 0,4-1% в понедельник - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник со снижения в пределах 0,4-1%, в диапазоне 3240-3260 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,4-1%, в диапазоне 3240-3260 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3230, 3220 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3270, 3280 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет достаточно сильное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для российского фондового рынка иностранной статистики в понедельник не ожидается, отмечает эксперт. Поэтому во второй половине торгов в понедельник участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, указывает Манжос.

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