Бумаги золотодобытчиков будут в числе лидеров роста на рынке акций РФ в понедельник - "Алор Брокер"

Бумаги золотодобывающих компаний, вероятно, будут в числе лидеров роста на российском рынке акций в понедельник, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Цена на золото превысила $1900 за тройскую унцию, и не исключено, что в золоте начал формироваться новый восходящий тренд. Так что акции золотодобывающих компаний будут в понедельник в числе лидеров роста. Бумаги, например, "Полюса" и Polymetal можно попытаться включить в среднесрочные портфели в надежде на продолжение ухода инвесторов в защитное золото", - указывает Антонов.

Также эксперт ждет роста и от бумаг "Норильского Никеля", который будет отыгрывать взлет цен на никель на 1,6%, а также примерно процентное удорожание платины и палладия.

Падение цен на нефть марки Brent приведет в понедельник к усилению распродаж акций "нефтянки", что повлечет за собой и снижение индекса Мосбиржи, обращает внимание Антонов.

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