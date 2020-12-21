Возможно движение рубля к уровню 76 руб./$1 - "Алор Брокер"

Возможно движение курса рубля к уровню 76 руб./$1, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Пара доллар/рубль за прошлую неделю так и не смогла закрепиться ниже отметки 73 руб./$1, констатирует главный аналитик компании Алексей Антонов.

"А в понедельник все играет против покупки рубля. Учитывая традиционное в конце года желание крупных инвесторов захеджировать рублевые позиции покупкой валюты, окончание налогового периода, падающую нефть и растущий к мировым валютам доллар, снижение рубля может быть сильным. Пара доллар/рубль вполне может закрепиться выше отметки 74 руб./$1 и взять курс на следующее техническое сопротивление 76 руб./$1", - предупреждает эксперт "Алор Брокер".

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