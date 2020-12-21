Рынок акций РФ начнет торги со снижения в понедельник - BCS Express

Российский рынок акций начнет торговую сессию в понедельник со снижения на сложившемся негативном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи среднесрочные цели находятся в районе 3400-3420 пунктов. Учитывая внешние факторы, добраться до этих отметок в текущем году индекс уже вряд ли успет. Наоборот, растут риски технической коррекции, пусть даже в формате широкой консолидации. Ближайшей поддержкой по индексу выступает предыдущий исторический максимум - район 3225 пунктов. Если эта отметка будет пройдена, то коррекция продолжится к 3160-3165 пунктам", - пишет эксперт в своем комментарии.

При этом аналитик отмечает, что единой динамики среди российских "голубых фишек" в настоящее время нет, наблюдаются разнонаправленные движения и во "втором эшелоне". "Обороты торгов, несмотря на декабрь, остаются повышенными. Половина объемов приходится на акции Сбербанка и "Газпрома". К концу этой недели ждем снижения торговой активности. В пятницу западные фондовые площадки будут закрыты, а в четверг торги будут укороченными. Так что и в России амплитуда колебаний снизится", - отмечает Карпунин.

Эксперт BCS Express обращает внимание, что наиболее сильные потери в конце прошлой недели понесли акции Сбербанка, являющиеся самой ликвидной "фишкой" на рынке. "Наблюдается фиксация длинных позиций, что позволяет сформировать долгожданную техническую коррекцию и снять накопленную перекупленность. Ближайшие важные уровни поддержки по обыкновенным акциям банка расположены на отметках 266 и 253 руб." - указывает он.

Также Карпунин отмечает, что в нефтегазовом секторе лучше остальных выглядят бумаги "НОВАТЭКа", подскочившие в пятницу на 3,2%. Совет директоров компании 18 декабря утвердил новую дивидендную политику, согласно которой коэффициент дивидендных выплат вырастет с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли. Новость позитивна и может поддержать котировки, однако ее влияние будет носить ограниченный характер в силу того, что подобное решение отчасти было ожидаемым, указывает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.