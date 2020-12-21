Сохраняются риски возврата котировок нефти ниже $50/барр. - BCS Express

Сохраняются риски возврата котировок нефти марки Brent ниже $50 за баррель, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Цены на нефть выше $50 за баррель не выглядят устойчивыми на горизонте ближайших недель. На наш взгляд, сохраняются риски возврата ниже $50 за баррель по нефти марки Brent, особенно, если прекратится фаза устойчивого ослабления индекса доллара, - пишет Карпунин. - Плюс стоит учитывать фактор хеджирования. Текущие уровни создают благоприятные условия для формирования хеджа крупными нефтяными компаниями, что может мешать дальнейшему продвижению цены наверх. Ближайшие технические поддержки по нефти марки Brent расположены около $48,5 и $46,1 за баррель".

Согласно статистике Baker Hughes, буровая активность в США продолжает расти. За прошлую неделю число работающих буровых установок выросло еще на 5 штук, до 263. Пока их хватает лишь для поддержания общей добычи в стране примерно на том же уровне, однако дальнейшее увеличение бурения способно привести к постепенному восстановлению объемов производства, что негативно для нефтяных котировок, отмечает эксперт BCS Express.

Также, по мнению Карпунина, не стоит сбрасывать со счетов фактор более медленное восстановление спроса ввиду повторных локдаунов во многих странах. Введение новых жестких ограничений в различных странах может остановить восстановление мировой экономики и ее потребность в топливе.

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