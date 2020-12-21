Утренние прогнозы: преобладание продаж в акциях

Российский рынок акций начнет торги понедельника, по мнению аналитиков, со снижения на сложившемся к утру негативном внешнем фоне. В лидерах снижения, вроятно, будут акции нефтегазовых компаний, в лидерах роста - бумаги золотодобытчиков.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Падение цен на нефть марки Brent приведет в понедельник к усилению распродаж акций "нефтянки", что повлечет за собой и снижение индекса Мосбиржи. Бумаги золотодобывающих компаний, вероятно, будут в числе лидеров роста на российском рынке акций в понедельник. Также ждем роста и от бумаг "Норильского Никеля", который будет отыгрывать взлет цен на никель на 1,6%, а также примерно процентное удорожание платины и палладия".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи ниже 3250 пунктов. В дальнейшем на фоне слабой ситуации на рынке нефти и ухудшении отношения инвесторов к рисковым активам снижение нашего рынка может продолжиться, а индекс Мосбиржи сделает еще один шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 3200 пунктов. Отметим, что в сложившейся ситуации под существенным давлением могут оказаться бумаги нефтегазового сектора".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,4-1%, в диапазоне 3240-3260 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3230, 3220 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3270, 3280 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет достаточно сильное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия".

BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций начнет торговую сессию в понедельник со снижения на сложившемся негативном внешнем фоне".

"Атон": "Российский рынок акций откроет торговую сессию в понедельник снижением на 1%".