Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 21 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут снизиться на фоне негативных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; кроме того, определенное давление на рынок рублевых облигаций могут оказать итоги пятничного заседания Банка России

Банк России по итогам заседания 18 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, продлив тем самым паузу в смягчении денежно-кредитной политики, впервые с июля видоизменил свой сигнал о будущей направленности ДКП, сделав его более "ястребиным". В июле, сентябре и октябре ЦБ обещал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Теперь же сигнал ЦБ ставит под сомнение сам привычный посыл о том, что пространство для снижения ставки в принципе остается. "С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки", - заявил ЦБ в пятницу. "Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - сказано в заявлении.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в пятницу после обновления рекордных максимумов днем ранее. Инвесторы продолжали наблюдать за переговорами по новым бюджетным стимулам в США. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил в пятницу, что обсуждения "остаются продуктивными". Помимо этого, в пятницу конгрессмены согласовывали меры финансирования правительства, чтобы избежать "шатдауна". Президент страны Дональд Трамп примерно за полтора часа до полуночи, когда должен был истечь срок временного финансирования, подписал закон о его продлении еще на два дня.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в понедельник на фоне новостей о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса. Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижение жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран объявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Тревоги по поводу коронавируса затмили оптимизм, связанный с новостями о достижении лидерами Конгресса США соглашения по поводу стимулирующих выплат в условиях пандемии. Лидеры Конгресса в воскресенье согласовали пакет мер по стимулированию экономики и предоставлению помощи в борьбе с коронавирусом в размере $900 млрд, сообщают американские СМИ. Соглашение обеспечит второй раунд прямых выплат в размере $600 млрд, выплату пособий по безработице в размере $300 млрд и увеличение финансирования на COVID-тестирование и распространение вакцин. Между тем, данное соглашение не предусматривает финансовую помощь непосредственно для органов власти в штатах или защиты от судебных исков по коронавирусу.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,18%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%. Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам восьмого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился примерно на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть падают в понедельник на информации о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса. Эксперты опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $50,86 за баррель, что на 2,68% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 1,5% - до $52,26 за баррель, что является максимумом с 26 февраля. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $47,75 за баррель, что на 2,75% ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы выросли в цене на 1,5% - до $49,1 за баррель, максимума с 25 февраля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 20,4 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,376 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 декабря практически не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 717,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+0,7%), "РЖД БО-07" (+0,3%) и "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-16" (-0,72%), "РЖД-001P-05R" (-0,62%) и "РЖД-001P-16R" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") разместило в полном объеме выпуск ипотечных облигаций объемом 10 млрд 206 млн 258 тыс. рублей по ставке 6,05% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,19% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска около 2,9 года. Дата погашения выпуска - 28 ноября 2050 года. Сбор заявок на выпуск прошел 17 декабря.

Кроме того, "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 21 декабря начнет размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 191 млрд 455 млн 712 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых. Дата погашения выпуска - 28 июня 2051 года. "Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

ГК "Пионер" установила ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,11% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 11-15-го купонных периодов и 17,5% в дату окончания 16-го купонного периода. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 17 декабря до 15:00 МСК 18 декабря. Техразмещение запланировано на 22 декабря.

ООО "СККН Финанс", эмитент облигаций АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына", установило ставку 1-го купона облигаций сроком обращения 1 год 9 месяцев объемом до 2,5 млрд рублей на уровне 7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,12% годовых. Сбор заявок прошел 18 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 22 декабря.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) 23 декабря планирует собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии БО-001Р-04 со сроком обращения 3 года объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 6,40-6,55% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,56-6,71% годовых. Техразмещение запланировано на 25 декабря.

Ипотечный агент "Титан-3" соберет 23 декабря заявки на ипотечные облигации класса "А" на 2,434 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 150-180 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через 4,5 года. Техразмещение запланировано на 25 декабря. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием компании классов "А", "Б1" и "Б2". Объем класса "Б1" - 323,614 млн рублей, класса "Б2" - 228,923 млн рублей. Все три выпуска будут погашены 28 июля 2053 года. Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, классов "Б1" и "Б2" по закрытой подписке: класс "Б1" в пользу Банка жилищного финансирования, класс "Б2" в пользу Азиатско-Тихоокеанского банка.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") с 23 по 24 декабря будет принимать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11-12% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 11,46-12,55% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала - в дату окончания 12-го купона. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 28 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до пяти лет.

ГТЛК 25 декабря с 11:00 МСК до 14:00 МСК проведет сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии БО-07 объемом до 4 млрд рублей. Ориентир цены размещения - не ниже 100% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте через два года (23 декабря 2022 года) на уровне 7,07% годовых. Вторичное размещение бондов пройдет 25 декабря, в день исполнения оферты по бондам. ГТЛК разместила 7-й выпуск биржевых бондов объемом 4 млрд рублей в декабре 2015 года. Десятилетние облигации имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона до следующей оферты - 6,89% годовых.

ГК "Автодор" 29 декабря начнет размещение облигаций серии 002Р-07 объемом 2 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых, купоны - годовые. Срок обращения выпуска - 27 лет. Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Круг потенциальных инвесторов - Минфин и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) утвердило ставку 18-го купона облигаций 32-й серии в размере 6,52% годовых. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей размещены в июле 2012 года. Ставка 1-го купона определена по итогам book building в размере 8,95% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-20-го купонов зависят от индекса потребительских цен. Выпуск размещен на 20 лет, по бумагам предусмотрена 10-летняя оферта. По займу предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов.