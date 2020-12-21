Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в пятницу. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в понедельник. Цены на нефть падают в понедельник.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в пятницу после обновления рекордных максимумов днем ранее.

При этом основные индикаторы завершили неделю в "плюсе": S&P 500 вырос на 1,3%, Dow Jones - на 0,4%. Nasdaq повысился на 3,1%.

Инвесторы продолжают наблюдать за переговорами по новым бюджетным стимулам в США. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил в пятницу, что обсуждения "остаются продуктивными".

"Сейчас я даже более оптимистичен, чем вчера вечером, по поводу того, что двухпартийная и двухпалатная основа для важного пакета помощи уже совсем близка", - передает его слова CNBC.

Помимо этого, в пятницу конгрессмены согласовывали меры финансирования правительства, чтобы избежать "шатдауна". Президент страны Дональд Трамп примерно за полтора часа до полуночи, когда должен был истечь срок временного финансирования, подписал закон о его продлении еще на два дня.

Тем временем управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в пятницу выдало экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Moderna, сообщается на сайте регулятора.

Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в США остается на высоком уровне. В четверг было выявлено более 238 тыс. случаев по сравнению с 245 тыс. в среду, отмечает The New York Times.

Однако в последние месяцы рынки акций росли, несмотря на продолжение пандемии. Согласно BofA Global Research, разрыв между ростом финансовых активов и здоровьем экономики в этом году стал рекордным.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале вырос на 10,6% и достиг $178,513 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне отрицательное сальдо составляло $161,4 млрд, а не $170,5 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита в июле-сентябре до $189 млрд с предварительно объявленного уровня второго квартала (рост на 10,9%), согласно данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal оценивали показатель в $186,9 млрд (повышение на 9,6%).

Индекс опережающих экономических показателей, рассчитываемый Conference Board, в ноябре снизился до 0,6% с пересмотренных 0,8% месяцем ранее. Эксперты ожидали снижения показателя до 0,5% с ранее объявленных 0,7%.

Акции BioTelemetry Inc. (SPB: BEAT) в пятницу подскочили в цене на 16,9%. Нидерландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, договорилась о приобретении американской компании, которая специализируется на оказании услуг дистанционной кардиологической диагностики и мониторинга, в рамках сделки стоимостью $2,47 млрд.

Рыночная стоимость Tesla Inc. (SPB: TSLA) увеличилась почти на 6%. Бумаги производителя электромобилей с понедельника будут входить в расчет индекса S&P 500.

Котировки Pfizer Inc. (SPB: PFE) опустились на 0,9%, несмотря на то, что американская фармкомпания сообщила в пятницу, что подала заявку в японское министерство здравоохранения на получение разрешения на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии.

Бумаги FedEx Corp. (SPB: FDX) подешевели на 5,7%, хотя одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний по итогам второго квартала 2021 года отчиталась о рекордной выручке.

Акции Moderna Inc. (SPB: MRNA) снизились в цене на 2,6%, несмотря на одобрение ее вакцины от коронавируса в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 124,32 пункта (0,41%) и составил 30179,05 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 13,07 пункта (0,35%) - до 3709,41 пункта.

Nasdaq Composite потерял 9,11 пункта (0,07%) и составил 12755,64 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в понедельник на фоне новостей о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижение жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран объявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Тревоги по поводу коронавируса затмили оптимизм, связанный с новостями о достижении лидерами Конгресса США соглашения по поводу стимулирующих выплат в условиях пандемии, пишет MarketWatch.

Лидеры Конгресса в воскресенье согласовали пакет мер по стимулированию экономики и предоставлению помощи в борьбе с коронавирусом в размере $900 млрд, сообщают американские СМИ.

Соглашение обеспечит второй раунд прямых выплат в размере $600 млрд, выплату пособий по безработице в размере $300 млрд и увеличение финансирования на COVID-тестирование и распространение вакцин. Между тем, данное соглашение не предусматривает финансовую помощь непосредственно для органов власти в штатах или защиты от судебных исков по коронавирусу.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,3%.

В число лидеров падения котировок входят акции NEXON Co. (-4,5%), Isuzu Motors (-4,2%), Mitsui Fudosan Co. (-4,16%).

Капитализация инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. повышается на 1,6%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 1,3%. В то же время акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. дешевеют на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng опускается на 0,2%.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам восьмого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле текущего года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции банка HSBC Holdings PLC дешевеют на 3,3% и являются лидерами падения на торгах в Гонконге. Бумаги китайских телекоммуникационных China Unicom и China Mobile теряют в цене 3,1% и 2,9% соответственно.

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings снижается на 0,3%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 1,5%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,1%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 0,4%. Котировки акций автопроизводителя Kia Motors Corp. уменьшаются на 1,9%, акции Hyundai Motor Co. дешевеют на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился примерно на 0,1%.

Капитализация одной из ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group увеличилась на 1,2%. Бумаги Rio Tinto прибавили в цене 0,9%.

В то же время акции банка Westpac Banking Corp. подешевели на 0,1%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,2%, National Australia Bank - на 0,3%.

Цены на нефть падают в понедельник на информации о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Эксперты опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник составляет $50,68 за баррель, что на $1,58 (3,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,76 (1,5%) - до $52,26 за баррель, что является максимумом с 26 февраля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,65 за баррель, что на $1,45 (2,95%) ниже уровня предыдущих торгов. Срок действия январских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник. В пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,74 (1,5%) - до $49,1 за баррель, максимума с 25 февраля.

Цены как на Brent, так и на WTI, завершили ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года, свидетельствуют данные MarketWatch.

Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.

В минувшие выходные Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины, разработанной Modernа Inc. Ранее регулятор разрешил применять вакцину от Pfizer Inc. и немецкого партнера BioNTech SE. Компании United Parcel Service и FedEx Corp., по данным американским СМИ, уже приступили к доставке вакцины Moderna потребителям.

"На нефтяной рынок пришло много денег инвесторов, которых привлекает позитивный прогноз для экономики на 2021 год", - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV.

"Однако, теперь мы наблюдаем мутацию коронавируса, и мне кажется, некоторые из спекулятивных инвесторов станут гораздо более осторожными", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.