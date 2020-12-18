Рынок акций РФ на неделе обновил максимум индекса МосБиржи и скорректировался

Рынок акций РФ на неделе прервал подъем из-за локальной фиксации прибыли игроками после 6-недельного ралли, несмотря на сохранение оптимистичных внешних сигналов на надеждах, что новые монетарные стимулы и внедрение вакцин от коронавируса COVID-19 ускорят восстановление мировой экономики. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись в район 3320 пунктов на фоне продолжающегося притока западных инвестиций, после чего в конце недели скорректировался.

По данным EPFR Global, совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 10 по 16 декабря составил $280 млн (благодаря сохраняющимся притокам на EM) против $380 млн притока неделей ранее.

В период с 14 по 18 декабря индекс МосБиржи просел на 0,1% и составил 3273,75 пункта, индекс РТС потерял 0,7% и достиг 1402,5 пункта на фоне роста доллара до 73,54 руб./$1 (+0,6 рубля) и выросшей февральской нефти Brent в район $52,2 за баррель (+4,3%).

Рынок акций РФ, активно поднимавшийся большую часть торгов в понедельник на фоне общемирового оптимизма в отношении внедрения вакцин от COVID-19, вечером развернулся вниз после появления игроков из США, начавших распродавать российские бумаги на опасениях антироссийских санкций США из-за якобы хакерских атак на ведомства США. Индекс МосБиржи после обновления исторического максимума выше 3314 пунктов откатился к закрытию сессии в район 3250 пунктов, при этом выросли бумаги металлургов.

Американские СМИ сообщили, что хакеры, якобы связанные с российской разведкой, совершили атаки на Минфин и структуру Минторга США и похитили данные. По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки. Между тем, Кремль отверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак на ведомства США.

Поддержку акциям "Газпрома" (-0,2%) оказал рост цен на газ, которые уже в 1,5 раза превысили стоимость текущих контрактов концерна, что повышает конкурентоспособность российского газа на рынке и может привести к увеличению объема поставок.

В США в понедельник стартовала кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19. Нефть Brent скорректировалась ниже $50 за баррель на фоне ухудшения прогнозов ОПЕК - картель ожидает большее снижение спроса в 2020 году и меньший его прирост в 2021 году.

Во вторник рынок акций РФ снизился вторые торги подряд из-за локальной фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте Европы на опасениях, что возобновление ограничительных мер во многих странах сдержит восстановление мировой экономики. Индекс МосБиржи просел ниже 3250 пунктов, индекс РТС - к 1390 пунктам.

Откат сдерживался растущей нефтью (Brent вновь нацелилась на $51 за баррель) на фоне усиления напряженности в Персидском заливе, вызванного вооруженными атаками на нефтяные объекты.

Демократ Джо Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков в США, что обеспечивает ему победу на выборах президента страны, сообщили американские СМИ со ссылкой на итоги голосования.

В среду рынок акций РФ вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на надеждах на новые экономические стимулы в США, также поддержку оказала высокая нефть; индекс МосБиржи поднялся к 3270 пунктам во главе с бумагами "АЛРОСА" (+3,8%) и "Газпрома" (+3,4%), индекс РТС превысил 1400 пунктов.

В США розничные продажи в ноябре упали на максимальные с апреля 1,1% при прогнозах сокращения на 0,3% к уровню октября, а октябрьский прирост продаж на 0,1% был пересмотрен до снижения на 0,1%.

Нефть Brent в среду протестировала $51 за баррель на фоне отчета Минэнерго США по запасам (резервы нейти за неделю упали на 3,14 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 1,9-2,2 млн баррелей), однако позже вечером цена просела к $50,6 за баррель.

В четверг рынок акций вырос вслед за внешними площадками и нефтью, а также на фоне новостей с ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 3318 пунктов, после чего к закрытию торгов сдал назад в район 3280 пунктов в рамках коррекции; лидерами роста выступили акции "Газпрома" (+4%) и упали бумаги "РусАла" (-6,2%) на новостях.

Президент РФ Путин заявил, что российская финансовая система устойчива, прибыль банков в 2020 году оценивается в 1,3 трлн рублей, Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы и российский бюджет уже на 70% формируется не за счет нефтегазовых доходов. Путин также заявил, что экономика РФ восстановится до предкризисного уровня, вызванного коронавирусом, к концу 2021 года - первому кварталу 2022 года.

Акции "Газпрома" обновили максимум с февраля после того, как президент РФ Владимир Путин выразил надежду на скорое завершение "Северного потока 2"Ю отметив, что газопровод практически достроен - осталось всего 160 км.

Тем временем, Совет ЕС принял в четверг решение о продлении на шесть месяцев экономических санкций в отношении России, до 31 июля 2021 года, на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.

Подешевели акции "РусАла" (-6,2%) и En+ (-4%) после сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на источники, что европейские чиновники направили американскому правительству информацию о том, что Олег Дерипаска, по их данным, продолжает вопреки санкциям принимать непосредственное участие в управлении "РусАлом" и влиять на его менеджмент. Эти новости вызвали опасения новых западных санкций к "РусАлу". Юристы Дерипаски, в свою очередь, утверждают, что никаких нарушений санкционного режима с его стороны не было.

ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. В ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Помимо этого, ФРС улучшила прогнозы для экономики США на ближайшие годы. Согласно декабрьскому отчету Федрезерва, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.

По сообщениям СМИ, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. Нефть Brent в четверг поднималась к $52 за баррель, после чего к вечеру просела в район $51,4 за баррель.

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев года бумаги "Юнипро" (-4,1%) и GDR X5 Retail (-3,5%).

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после роста, покупателей сдерживала устойчиво высокая заболеваемость COVID-19 по всему миру и опасения затягивания ограничительных мер; реакция игроков на ожидаемое решение ЦБ РФ не менять ключевую ставку оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи просел в район 3270 пунктов, индекс РТС - в район 1400 пунктов, в то время как нефть Brent вечером подскочила выше $52 за баррель.

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых и продлить паузу в смягчении ДКП на фоне ускорения инфляции. ЦБ РФ сообщил, что будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки.

ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2020 год до 4,6-4,9% с 3,9-4,2% и сохранил прогноз по инфляции на 2021 года на уровне 3,5-4,0%. Кроме того, Банк России ожидает снижения ВВП страны по итогам 2020 года на уровне около 4%, при прогнозе падения на 4-5%.

По итогам недели с 14 по 18 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (+49%), ПАО "Полюс" (+9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+8%); хуже рынка оказались акции "Русснефти" (-10%), En+ (-7%), "РусАла" (-5%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять новости вокруг пакета экономической помощи в США, вакцин от COVID-19 и макростатистика. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3200-3350 пунктов, для индекса РТС - 1350-1450 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".