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18 декабря 2020 года 19:15

Цены евробондов РФ за неделю умеренно подросли благодаря спросу на активы EM

Москва. 18 декабря. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets (EM). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Рынок суверенных евробондов России в начале недели не продемонстрировал ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних факторов; при этом сообщения западных СМИ о якобы имевших место хакерских атаках на системы Минфина США и Национального управления телекоммуникаций и информации со стороны организаций, имеющих отношение к спецслужбам России, не вызвали каких-либо распродаж на рынке. Участники рынка находились в ожидании очень важных событий, в их числе объявление итогов декабрьского заседания ФРС США и решение по ставке от Банка России.

Хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA), сообщили американские СМИ. Согласно их данным, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам обоих ведомств и похитила данные. По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак на системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA). "Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. (. . .) Если на протяжении многих месяцев и американцы ничего не могли с этим сделать, то, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских. Мы здесь ни при чем", - сказал Песков журналистам в понедельник. Песков напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой сотрудничества с США в области кибербезопасности. "Это позволило бы нашим двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее. Эта инициатива Путина не получила отклика США", - отметил Песков.

Во вторник котировки российских еврооблигаций умеренно подросли, отыгрывая сразу несколько позитивных факторов, в частности ожидания успешной сертификации целого ряда вакцин от COVID-19 и запуска их в промышленное производство, продолжающийся рост нефтяных цен, а также ожидания принятия в США нового пакета бюджетных стимулов. Кроме того, инвесторы продолжили отыгрывать принятие неделей ранее Европейским ЦБ нового пакета монетарных стимулов по покупке еврооблигаций, а также новой программы поддержки экономики со стороны правительства Японии.

В середине недели тенденция к ценовому росту отечественных евробондов сохранилась. Инвесторы продолжили покупать как суверенные еврооблигации России, так и корпоративные бумаги на фоне общемирового спроса на активы развивающихся стран.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь слегка подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, сформировавшемуся после объявления итогов декабрьского заседания ФРС США. Оптимизму инвесторов также способствовали сообщения о наметившемся прогрессе в переговорах о новых мерах бюджетной поддержки экономики США.

ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. В ближайшие месяцы Федрезерв продолжит наращивать вложения в гособлигации не менее чем на $80 млрд в месяц и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Помимо этого, ФРС улучшила прогнозы для экономики США на ближайшие годы. Согласно декабрьскому отчету Федрезерва, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.

Ситуация на мировых рынках капитала в конце недели ухудшилась на фоне сохранения устойчиво высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру и опасений затягивания ограничительных мер, что в итоге привело к снижению активности покупателей и в секторе российских еврооблигаций. Не добавили оптимизма инвесторам и заявления ЦБ РФ по итогам пятничного заседания, которые в целом приобрели "ястребиные" нотки.

Банк России по итогам заседания 18 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, продлив тем самым паузу в смягчении денежно-кредитной политики, впервые с июля видоизменил свой сигнал о будущей направленности ДКП, сделав его более "ястребиным". В июле, сентябре и октябре ЦБ обещал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Теперь же сигнал ЦБ ставит под сомнение сам привычный посыл о том, что пространство для снижения ставки в принципе остается. "С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки", - заявил ЦБ в пятницу. "Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - сказано в заявлении.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели не изменилась и составила 116,33% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за пять дней на 3 базисных пункта и 18 декабря составил 150,5 базисного пункта). Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 1,2% (их доходность снизилась на 8,5 базисного пункта - до 3,13% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,44%, до 139,23% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 14,5 пункта и составил 196 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,3%, до 138,76% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов - до 3,1% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал за неделю на 0,34%, до 114,47% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта - до 1,875% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 0,16% - до 115,82% от номинала (их доходность снизилась на 4 пункта, до 1,69% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 0,15%, до 110,11% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 8 пунктов, составив 98 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут снизиться под давлением прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, что вынуждает многие страны возобновить карантинные ограничения, а это в свою очередь негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики после первой волны эпидемии. Кроме того, свое негативное влияние может оказать желание ряда крупных игроков зафиксировать прибыль после бурного ралли, которое произошло после состоявшихся в США президентских выборов и благодаря позитивным новостям о разрабатываемых вакцинах от коронавирусной инфекции.


Опубликовано: /Финмаркет/
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