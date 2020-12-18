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18 декабря 2020 года 19:25

Рубль вечером снижается к доллару и евро на выходе инвесторов из рисковых активов перед выходными днями

Москва. 18 декабря. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на выходе инвесторов из рисковых активов перед выходными днями.

Курс доллара США составил 73,47 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 63,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,86 руб./EUR1, подорожав на 49,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 57,3 копейки - до 80,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах в условиях ослабления интереса инвесторов к риску перед выходными днями. При этом ранее в ходе торгов рубль не менялся на решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%, однако отреагировал усилением снижения на то, что ЦБ РФ впервые с июля видоизменил свой сигнал о будущей направленности денежно-кредитной, сделав его более "ястребиным".

В июле, сентябре и октябре ЦБ обещал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Теперь же сигнал ЦБ поставил под сомнение сам привычный посыл о том, что пространство для снижения ставки в принципе остается. "С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки", - заявил ЦБ в пятницу.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, ЦБ РФ оценит, осталось ли еще пространство для снижения ключевой ставки, так как сейчас сложно однозначно утверждать, что оно сохраняется. "Если влияние разовых факторов будет быстро исчерпано и произойдет разворот в динамике инфляционных ожиданий, то не исключаю, что могут быть основания для дополнительного снижения вниз по ставке. Но такие основания могут и не сложиться", - пояснила она.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль начал активно снижаться с самого начала торгов пятницы. "Факторов для ослабления много: это и вчерашняя экспирация фьючерсов на пару доллар-рубль, страхи о возможности возобновления санкционной риторики против России и обвинения американскими СМИ российской стороны в кибератаках на органы исполнительной власти США. Также нужно учитывать возможное отсутствие ликвидности в преддверии новогодних праздников и сегодняшнее заседание ЦБ России", - отмечает Наумова.

"Центробанк РФ продолжает вести мягкую денежно-кредитную политику, оставив ключевую ставку без изменений. При этом регулятор продолжит продажу валюты для снижения волатильности. Все это не будет способствовать укреплению рубля. Предыдущее укрепление рубля произошло на фоне роста цен на нефть. Сейчас существенных изменений в этом плане не ожидается, динамика курса рубля будет следовать за изменением нефтяных котировок. К концу года возможно укрепление российской валюты под влиянием налоговых выплат", - полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

На ухудшение настроений глобальных инвесторов, помимо фактора пятницы, оказали влияние ухудшение платежного баланса США, а также риски очередного ухудшения американо-китайских отношений.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале вырос на 10,6% и достиг $178,513 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне отрицательное сальдо составляло $161,4 млрд, а не $170,5 млрд, как было объявлено ранее.

Министерство торговли США в пятницу внесло крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в "черный список" компаний, которым запрещен доступ к американским технологиям.

"Мы не позволим продвинутой сфере технологий США способствовать созданию военной силы крайне агрессивного врага... SMIC прекрасно демонстрирует риск использования Китаем технологий США с целью поддержать свою военную модернизацию", - говорится в заявлении министра торговли США Уильяма Росса.

Также под санкции подпали еще более 60 других юридических лиц "за действия, противоречащие интересам национальной безопасности и внешней политики" США.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу и завершают в "плюсе" седьмую неделю подряд. Инвесторы сохраняют оптимизм по поводу вакцинации от коронавируса COVID-19 и перспектив принятия новых мер стимулирования американской экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу увеличилась на 1,38% - до $52,21 за баррель. Цена на нефть Brent превысила отметку $52 впервые c начала марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,57% - до $49,1 за баррель.

"Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли более 1%, вновь обновив пики с марта $52,11 и $49,13 соответственно. При позитивном сценарии котировки от текущих отметок могут прибавить еще порядка $2-2,5. Сигнал остается актуальным при сохранении поддержек $51 и $48. Следующая неделя для нефтяного рынка будет характеризоваться традиционными драйверами в виде еженедельных данных по запасам и макроэкономических событий в Европе и США", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 33,74 копейки, до 73,3155 руб./$1, и увеличил курс евро на 53,75 копейки, до 89,8262 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 55,9 копейки по отношению к четвергу и составил 73,4469 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 61,03 копейки и составил 73,5047 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 898,654 млн, из которых $962,506 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 936,148 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 79,5 копейки, до 89,9787 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 84,69 копейки и составил 90,0657 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR614,013 млн, из которых EUR183,791 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR430,222 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 4,52% и 4,51% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились на 2 базисных пункта - до 4,7% и 4,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне четверга 4,87% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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