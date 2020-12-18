BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Норникеля, ФосАгро и Детского мира на следующей неделе

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Норильского никеля", "ФосАгро" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Несмотря на рекордный штраф и последствия пандемии коронавируса, акции "Норникеля" показали новый исторический максимум, достигнув 24500 руб. Одна из причин - оспаривание суммы штрафа в пользу Росприроднадзора. Если размер штрафа удастся снизить, акционеры могут получить дополнительные средства, возможно, в следующем году. Стоит отметить, что и с учетом резервов дивиденды могли быть сокращены намеренно, по нашим оценкам, в 1,5-2 раза. Промежуточные выплаты близки к символическому $1 млрд, как ранее предлагал глава компании Владимир Потанин. Это значит, что по итогам всего 2020 года акционеры могут рассчитывать на дополнительную доходность", - отмечает аналитик инвесткомпании Константин Карпов.

Также эксперт подчеркивает, что рост цен на основные производимые группой металлы содействует формированию дивидендной базы. Палладий с мартовских минимумов вырос более чем на 60%, закрепившись на отметках начала 2020 г. Никель восстановился с минимумов марта на 50%, а котировки с начала 2020 г. выросли более чем на 25%. Учитывая существенное ослабление рубля с начала года, ценовая конъюнктура оказывает значительную поддержку бумагам "Норникеля".

"С технической точки зрения акции пытаются закрепиться на достигнутых высотах, проверяя поддержку 23250 руб. Вероятно, дивидендная отсечка все равно вернет котировки ниже этого уровня. Учитывая небольшой дивидендный гэп и ожидания высоких выплат по итогам 2020 г., бумага сможет возобновить рост уже от уровня 22750 руб. Ухудшение внешнего фона может вернуть котировки к поддержке в области 22000-21800 руб. - там акции снова заинтересуют спекулятивно настроенных инвесторов", - пишет Карпов.

Акции "ФосАгро" будут торговаться последний день с промежуточными дивидендами 23 декабря. За 9 мес. 2020 г. компания выплатит 123 руб. Дивидендная доходность выше 4%. Таким образом, общая сумма выплат за 2020 г., включая дивиденды из нераспределенной прибыли, составит порядка 300 руб. - около 9,5% дивидендной доходности исходя из текущих котировок, указывает эксперт BCS Express.

"Несмотря на то, что акции "ФосАгро" - больше стоимостная, дивидендная акция, мы видим неплохой рост капитализации. С начала года, вдобавок к выплаченным дивидендам, бумаги подорожали на 30%. Рост капитализации поддерживается наращиванием объема производства удобрений, достижением баланса спроса и предложения на рынке удобрений, а также позитивной динамикой рубля, с точки зрения экспортера", - отмечает Карпов.

Учитывая, что "ФосАгро" в целом не "история роста", без существенной девальвации рубля ожидать продолжения стремительного роста капитализации, по мнению аналитика, едва ли стоит. С точки зрения текущего состояния рынка удобрений для этого нет существенных фундаментальных оснований. "Технически дивидендная отсечка может вернуть бумаги к поддержке 3000 руб. Возможно, инвесторов больше заинтересует поддержка в районе 2950 руб. или более основательный уровень около 2900 руб. После обновления сентябрьских максимумов основательной проверки этих отметок так и не последовало", - указывает эксперт инвесткомпании.

Бумаги "Детского мира" 24 декабря будут последний день торговаться с дивидендами за 9 месяцев 2020 г. Компания выплатит 5 руб. за акцию, что обеспечивает 3,58% доходности по текущим котировкам. А котировки сейчас вполне подходят для долгосрочной покупки, полагает Карпов.

"На этой неделе крупным акционером ДМ стала Altus Capital, выкупив у миноритариев 25% уставного капитала по 160 руб. за акцию. Если будет получено решение ФАС, акционер может докупить еще 4-5%. Для заинтересованных инвесторов есть возможность войти в акцию на 15% ниже Altus. Котировки сейчас как раз вблизи нижней границы краткосрочной консолидации и 21-дневной скользящей средней. Дивидендная отсечка может вернуть бумаги в область 130-132 руб. Подобное снижение как раз можно было бы считать проверкой обновленного локального максимума в районе 130 руб. В качестве альтернативы можно дождаться отсечки и исходить из тех отметок, которые будут на тот момент. Среднесрочной целью может стать отметка 160 руб.", - указывает аналитик BCS Express.

Потенциал акций "Детского мира" эксперты инвесткомпании отмечали много раз. Главными драйверами дальнейшего развития компании стали развитие онлайн-сегмента и собственного маркетплейса. В целом среднесрочная стратегия группы выглядит, по мнению Карпова, амбициозно: "В компании даже допускают спин-офф подразделения, а мы помним динамику акций АФК Системы на фоне подготовки IPO Ozon. Таким образом, Детский мир выглядит перспективным ритейлером, который, кстати, показывает отличные результаты роста бизнеса уже сейчас. Если посмотреть на эмитента сквозь призму ожидаемого роста бизнеса, то завышенные мультипликаторы и невысокая дивидендная доходность не будут расстраивать инвесторов".

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