Котировки золота, вероятно, приблизятся к $1900/унц. в конце текущего года - ПСБ

Котировки золота могут приблизиться к уровню $1900 за тройскую унцию в конце текущего года, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на золото вернулись в диапазон $1850-1900/унцию благодаря слабости доллара и надеждам на принятие программы стимулов экономики США. Поддержали сантимент и заявления ФРС о сохранении стимулирующей политики. Инвесторы обращают внимание на непрекращающийся рост числа зараженных COVID-19, что в целом благоприятно для динамики цен на золото в связи с угрозой более медленного восстановления мировой экономики", - отмечают эксперты ПСБ Екатерина Крылова и Роман Антонов.

По мнению аналитиков, цены на золото в конце текущего года могут приблизиться к уровню $1900/унцию.

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