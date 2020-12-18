Возможно снижение котировок акций Газпрома до 197 руб. - "Велес Капитал"

Возможно снижение котировок акций "Газпрома" до уровня 197 рублей, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

Котировки акций "Газпрома" в пятницу коррекционно снижаются после достижения в четверг пика с февраля текущего года (215,38 руб.), констатирует эксперт.

"С технической точки зрения, падение цены акций выглядит вполне закономерным ввиду их перекупленности, а следующими целями движения при закреплении ниже 208 руб. могут стать отметки 201,50 руб. и 197 руб. Даже при их достижении среднесрочный восходящий тренд по котировкам не потеряет актуальности (об этом можно будет говорить при падении ниже 192,50 руб.). Рассчитывать на повышение в район 220-230 руб. стоит не ранее закрепления выше 215,50 руб.", - указывает Кожухова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.