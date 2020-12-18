"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CarMax с целью $109

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CarMax Inc. с целью $109 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $99,3, потенциальная доходность: 9,76%, стоп-приказ: $95,57, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"22 декабря отчитывается один из крупных продавцов подержанных автомобилей в США - CarMax. Стоит отметить, что в текущем году провал у компании в отчетности был только по результатам I квартала. Но уже во II квартале 2020 года компания существенно нарастила выручку, увеличив показатель на 20% по соотношению к аналогичному периоду прошлого года. Повышенный спрос на автомобили в период пандемии и цикл ослабления доллара и, как следствие, удорожания всех активов против него могут оказать позитивное влияние на отчетность. Мы ожидаем положительных результатов по итогам III квартала 2020 года", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Также эксперты "Финама" отмечают, что, с технической точки зрения, актив торгуется в среднесрочном боковом тренде, пробив локальное сопротивление, и закрепившись выше него.

"Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При таком входе при открытии позиции на 13,31% от портфеля риск по нему составит 0,5%", - указывают в инвесткомпании.

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