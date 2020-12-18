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18 декабря 2020 года 15:51

Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро после получения чуть более ястребиных сигналов от ЦБ РФ

Москва. 18 декабря. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине после получения чуть более ястребиных сигналов от ЦБ РФ относительно будущей денежно-кредитной политики (ДКП).

Курс доллара США составил 73,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 89,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,35 руб./EUR1, подорожав на 99 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 93,9 копейки - до 81,21 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 33,74 копейки, до 73,3155 руб./$1, и увеличил курс евро на 53,75 копейки, до 89,8262 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах после получения чуть более ястребиных сигналов от Банка России относительно дальнейшей ДКП. При этом рубль не отреагировал на решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%, так как оно было ожидаемо рынком. По мнению подавляющего большинства аналитиков, на фоне ускорения темпов инфляции ЦБ не мог не продлить паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

Цикл стартовал в прошлом году с отметки 7,75% и включал в себя шаги снижения в 25, 50 и даже 100 базисных пунктов, а пауза началась в сентябре и продолжилась в октябре.

При этом ЦБ РФ впервые с июля видоизменил свой сигнал о будущей направленности ДКП, сделав его более "ястребиным". В июле, сентябре и октябре ЦБ обещал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Теперь же сигнал ЦБ поставил под сомнение сам привычный посыл о том, что пространство для снижения ставки в принципе остается. "С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки", - заявил ЦБ в пятницу.

По словам директора по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, ЦБ РФ основное внимание теперь обратит на инфляцию и рост ВВП, которые и будут определять баланс среднесрочных рисков. "Для рубля такой исход выглядит умеренно-позитивным, гарантируя неизменность (при инфляции 4%) или некоторое повышение (при снижении до 3% к концу 2021, как мы ожидаем) реальной ex ante (vs ожидаемой инфляции) процентной ставки. Для ОФЗ меньшая вероятность дальнейшего снижения ставки в краткосрочной перспективе - это аргумент против дальнейшего роста цен/снижения доходностей, но и причин для какого-то негатива не видим. А для нерезидентов перспектива стабильного рубля и положительных реальных ставок - это по-прежнему вполне неплохая комбинация продолжить взвешенно заходить в ОФЗ особенно, если внешний фон останется благоприятным", - отмечает Полевой.

"Центробанк РФ продолжает вести мягкую денежно-кредитную политику, оставив ключевую ставку без изменений. При этом регулятор продолжит продажу валюты для снижения волатильности. Все это не будет способствовать укреплению рубля. Предыдущее укрепление рубля произошло на фоне роста цен на нефть. Сейчас существенных изменений в этом плане не ожидается, динамика курса рубля будет следовать за изменением нефтяных котировок. К концу года возможно укрепление российской валюты под влиянием налоговых выплат", - полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне сохранения устойчиво высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру и опасений затягивания ограничительных мер.

Тем не менее, нефтяной рынок завершает в плюсе седьмую неделю подряд благодаря надеждам на скорое принятие нового пакета стимулирующих мер в США, который, по мнению экспертов, мог бы поддержать спрос на нефть в краткосрочной перспективе - до массового внедрения вакцин от коронавируса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,37% - до $51,31 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,8% - до $51,5 за баррель, максимума с 3 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,23% - до $48,25 за баррель. Накануне фьючерсы выросли в цене на 1,1% - до $48,36 за баррель, что является самым высоким значением с 26 февраля.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 4,52% и 4,51% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились на 2 базисных пункта - до 4,7% и 4,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне четверга 4,87% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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