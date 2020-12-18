Сигналов на усиление снижения на рынке акций РФ в настоящее время нет - "Велес Капитал"

Внешних сигналов на усиление снижения на российском рынке акций в настоящее время нет, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Индексы Мосбиржи и РТС снизились в первой половине торговой сессии в пятницу, но отступили от района краткосрочных поддержек 3230 и 1380 пунктов соответственно, констатирует эксперт инвесткомпании.

"На биржах проходит вполне закономерная коррекция, при этом на данный момент внешних сигналов в пользу ее ускорения во второй половине пятницы не поступает. Находить поводы для роста российскому рынку, однако, уже сложнее", - пишет Кожухова.

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