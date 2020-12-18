Рубль будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль на следующей неделе, скорее всего, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 89,5-91 руб./EUR1, считает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

Центробанк РФ продолжает вести мягкую денежно-кредитную политику, оставив ключевую ставку без изменений. При этом регулятор продолжит продажу валюты для снижения волатильности. Все это не будет способствовать укреплению рубля, полагает эксперт банка.

Предыдущее укрепление рубля произошло на фоне роста цен на нефть, констатирует Зотов. Сейчас существенных изменений в этом плане не ожидается, динамика курса рубля будет следовать за изменением нефтяных котировок. К концу года, по мнению эксперта, возможно укрепление российской валюты под влиянием налоговых выплат.

"На фоне укрепления рубля к доллару и евро мы видим также укрепление европейской валюты к доллару до 1,23. В США продолжается мягкая денежно-кредитная политика, на фоне чего индекс доллара опустился до уровня 90. Рождественские каникулы добавят неопределенности на мировых финансовых рынках. Прогноз по курсу рубля на следующей неделе: 73-74 руб./$1, 89,5-91 руб./EUR1", - указывает Зотов.

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