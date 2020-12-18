Ускорение инфляции сдерживает дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ - Совкомбанк

Ускорение инфляции сдерживает дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, отмечается в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на историческом минимуме в 4,25% годовых. Основными аргументами в пользу продолжения паузы в цикле смягчения стали ускорение инфляции выше прогноза ЦБ, повышение инфляционных ожиданий, улучшение ситуации в экономике, а также сохранение санкционных рисков. В условиях пострадавшей от пандемии экономики и временного ускорения инфляции Центробанк сохраняет поддержку совокупного спроса монетарными методами. Ключевая ставка осталась существенно ниже нейтрального диапазона 5-6%, что говорит о стимулирующей спрос и инфляцию денежно-кредитной политике", - отмечает Васильев.

При этом Банк России указал на меньшую, чем ожидалось ранее, вероятность дальнейшего смягчения ДКП - регулятор ужесточил сигнал и будет оценивать "наличие потенциала дополнительного снижения ставки". ЦБ прогнозирует, что инфляция к концу этого года составит 4,6-4,9% и замедлится до 3,5-4% к концу 2021 года. По оценкам аналитиков Совкомбанка, инфляция на конец 2021 года составит 3,7%.

" Банк России в 2021 году в случае отсутствия новых внешних шоков может еще один раз снизить ключевую ставку до 4% для закрепления инфляции вблизи 4% и стимулирования восстановления экономики, - полагает Васильев. - Удешевление кредита поможет поддержать потребительский и инвестиционный спрос. Отметим, что в России, как и во многих развивающихся странах, цикл монетарного смягчения подошёл к концу, и уже видны признаки разворота в сторону нормализации ДКП. На уровне 4% ожидаем увидеть ключевую ставку на конец 2021 года, а с 2022 года начнется плавное возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6%".

Важным фактором неопределенности, на взгляд эксперта банка, остается политика новой администрации США. 20 января, как ожидается, состоится инаугурация Д. Байдена. "С приходом новой администрации возможно усиление санкционного давления на Россию. В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жестких санкций. Однако, Банк России должен быть готов быстро отреагировать на случай ухудшения отношений с США, и относительно высокая рублевая процентная ставка помогает снизить риски оттока капитала", - подчеркивает эксперт Совкомбанка.

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