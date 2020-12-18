Акции Газпрома обладают потенциалом для роста в 21% с целью 258 руб. - ПСБ

Акции "Газпрома" обладают потенциалом для роста в 21% с целевым уровнем 258 руб. за штуку, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акции "Газпрома", которые демонстрируют восходящую динамику последние несколько дней, на новостях о возобновлении работ по укладке труб для финализации Северного потока-2 и подъема цен на газ, получили в четверг дополнительный импульс. В итоге день завершили ростом бумаг более чем на 3% на МосБирже. Мы считаем, что эти два ключевых фактора (высокие цены на газ + достройка Северного потока-2) будут способствовать дальнейшему росту бумаг "Газпрома". По нашим оценкам, акции обладают потенциалом для роста в 21%, целевой уровень 258 руб./акция", - отмечают аналитики ПСБ.

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