Рынок акций РФ утром просел к 3250п по индексу Мосбиржи вслед за миром

Москва. 18 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за сохранения устойчиво высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру и опасений затягивания ограничительных мер; индекс Мосбиржи откатился в район 3250 пунктов во главе с бумагами металлургов и "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3250,72 пункта (-1%), индекс РТС - 1396,24 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,2%.

Доллар стоит 73,34 рубля (+0,51 рубля), золото - $1885,7 за унцию (-0,3%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "Газпрома" (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,2% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Московской биржи" (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

С 18 декабря включены в состав базы расчета индексов МосБиржи и РТС депозитарные расписки Headhunter (MOEX: HHRU) (-2,5%), Ozon (MOEX: OZON) (+1%) и Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,6%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индекс доллара демонстрирует отскок, немного компенсируя свои недельные потери. Также "эффект пятницы" проявляется на мировых фондовых площадках, где инвесторы фиксируют прибыль перед выходными. Из важных событий дня можно выделить индексы деловых ожиданий и текущих условий IFO Германии (12:00 МСК), решение по денежной политике ЦБ РФ (13:30 МСК), а также индекс опережающих экономических индикаторов США (18:00 МСК).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, к концу недели мировые фондовые рынки пытаются сохранить оптимизм, но не могут игнорировать рост заболеваемости коронавирусом в мире и слабую статистику в США.

Угроза введения ограничений в отдельных странах из-за COVID-19 по-прежнему остается высокой, в США регистрируются рекордные уровни смертности. Инвесторы продолжают надеяться на принятие Конгрессом США пакета стимулов. Рост первичных обращений за пособиями по безработице в США заставляет республиканцев и демократов ускоренно искать компромисс, чтобы избежать резкого замедления восстановления экономики. Позитивным моментом стоит назвать рекомендацию вакцины Moderna от экспертов FDA (следующим шагом должно стать одобрение от самого FDA в пятницу). Наличие двух одобренных вакцин (Pfizer и Moderna) позволяет рассчитывать на улучшение ситуации с заболеваемостью в ближайшие месяцы.

В пятницу конъюнктуру мировых рынков можно оценить как умеренно негативную. Инвесторам также стоит учитывать фактор последнего дня для ребалансировки портфелей со стороны фондов из-за исключения китайских акций из индексов S&P 500 и Dow Jones, а также включения акций Tesla c 21 декабря, что может обусловить высоковолатильные торги и умеренную коррекцию ведущих индексов.

Рынок акций РФ в пятницу корректируется, но фактор высоких цен на нефть оказывает поддержку, что позволит индексу МосБиржи удержаться в диапазоне 3250-3300 пунктов, считает Антонов.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поддержку акциям "Газпрома" оказало заявление президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции, который выразил уверенность, что "Северный поток 2" будет скоро достроен. Бумаги концерна вполне могут продолжить рост после локальной коррекции, так как "Газпром" (MOEX: GAZP) сильно отстал от рынка в целом в результате 1,5-месячного ралли, и в котировках еще не полностью учтено удорожание газа. Технической целью движения акций газовой монополии является район 230 руб.

В целом коррекционное снижение рынка вряд ли будет сильным и продолжительным. Скорее всего, рынки будут снимать перекупленность волатильным "боковиком". При этом ожидается перетекание инвестиционного капитала в акции "второго эшелона", который также слабо участвовал в недавнем росте рынка акций. Здесь рекомендуется обратить внимание на дивидендные бумаги электроэнергетики.

Любой исход заседания совета директоров ЦБ РФ не сильно повлияет на рынок, но важны последующие комментарии регулятора для понимания, какую денежно-кредитную политику в дальнейшем будет проводить ЦБ. Банку России, с одной стороны, низкими процентными ставками нужно стимулировать рост экономики и уменьшить стоимость внутренних заимствований, а с другой - не допустить усиления инфляционных процессов, отмечает аналитик.

В США в четверг индексы акций прибавили 0,5-0,8% и обновили максимумы благодаря надеждам на согласование в Вашингтоне дополнительного пакета финансовой помощи до конца 2020 года.

Инвесторы в значительной степени проигнорировали опубликованные в четверг данные, которые свидетельствуют о слабости экономики на фоне возобновившегося распространения COVID-19, и сосредоточили внимание на том, что участники переговоров в Конгрессе США близки к принятию очередного пакета помощи работникам и предприятиям, пострадавшим из-за пандемии, пишет MarketWatch.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл сказал в четверг, что соглашение, стоимость которого оценивается в $900 млрд, по-видимому, уже совсем скоро будет достигнуто.

По данным СМИ, новый пакет не будет включать помощь властям штатов и защиту компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

Кроме того, Федеральная резервная система США по итогам заседания 15-16 декабря объявила, что продлит действие программы выкупа активов объемом не менее $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по максимальной занятости и стабильности цен.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 23 тыс. и достигло 885 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с начала сентября. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 862 тыс., а не 853 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 800 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Индекс производственной активности Филадельфии в декабре снизился сильнее, чем ожидалось. Значение индикатора опустилось до минимальных с мая 11,1 пункта при прогнозах снижения до 20 пунктов с ноябрьских 26,3 пункта.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Банк Японии принял решение продлить срок действия экстренной программы поддержки экономики, подтвердив, как и другие центробанки, свою готовность сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику. Японский ЦБ сообщил в пятницу, что программа кредитования компаний, пострадавших в результате пандемии COVID-19, будет действовать до сентября 2021 года. Ранее предполагалось, что она завершится в марте 2021 года.

Группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna.

Нефть утром в пятницу слабо дешевеет после ралли, но может завершить ростом седьмую неделю подряд; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $51,34 за баррель (-0,3% и +0,8% в четверг), январская цена WTI - $48,26 за баррель (-0,2% и +1,1% накануне).

Законодатели США пытаются решить оставшиеся спорные моменты, касающиеся нового пакета мер поддержки экономики, объем которого составит почти $900 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, пакет включает в себя выплаты частным лицам в размере $600, дополнительные выплаты к пособиям по безработице в $300 в неделю, а также помощь малому бизнесу и авиакомпаниям.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,2%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,5%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+10%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+9,6%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+5,4%), ГДР "Лента" (MOEX: LNTA) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21 млрд рублей (из них 5,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,15 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,98 млрд рублей - на акции "Норникеля").

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