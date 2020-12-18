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18 декабря 2020 года 12:01
Цена нефти в пятницу может снизиться до $49 за баррель - BCS Express
Цена нефти в пятницу может снизиться до $49 за баррель под давлением продавцов в преддверии выходных, говорится в комментарии BCS Express. "Фьючерсы на Brent в четверг в очередной раз обновили 9-месячный максимум и закрыли торги на отметке $51,5 за баррель. Чем выше поднимается нефть, тем более значительны коррекционные риски, поскольку рост в большей степени связан с ожиданиями, чем с текущей рыночной ситуацией. Перед выходными давление продавцов может усилиться. В целом, при ухудшении сентимента можно предположить потенциал коррекции в район $49 за баррель", - прогнозирует аналитик инвесткомпании Игорь Галактионов. Эксперт также обратил внимание на сообщение колумниста Reuters Джона Кемпа о том, что американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) во II полугодии 2020 г. смогли скорректировать производство и успешно ликвидировать значительную часть запасов нефтепродуктов, накопленных во II квартале 2020 г. Избыточные запасы нефтепродуктов (превышение над средним пятилетним уровнем) сократились до 52 млн баррелей (6%) по сравнению со 101 млн баррелей (12%) в конце июня. Избыточные запасы дистиллятного топлива, выросшие больше других, сократились до 15 млн баррелей (15%) по сравнению с 39 млн баррелей в конце июня. Однако в последние недели сокращение запасов замедлилось. С середины ноября запасы практически не меняются. Полная нормализация ожидается только после смягчения карантинных мер в будущем году, подчеркивает Галактионов. Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу вечером опубликует еженедельные данные по буровой активности в США. Число буровых установок уверенно растет последние три месяца и постепенно приближается к требуемым для стабильной добычи 280-300 активным установкам (по оценке Rystad Energy). По мнению аналитика BCS Express, рыночный оптимизм и высокие цены могут стимулировать бурение и привести к пересмотру прогнозов по американской добыче в 2021 г. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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