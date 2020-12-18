Рубль в пятницу останется у отметки 73 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в пятницу останется у отметки 73 руб./$1, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

Усиление risk-on настроений на глобальных площадках и нефть почти по $52/баррель позволили рублю почти полностью реплицировать масштабы снижения доллара (-0,7% по индексу DXY) в собственном восхождении к очередным локальным максимумам, отмечается в комментарии Полевого.

По мнению эксперта, на фоне сохранения поддержки со стороны локальных факторов рубль остаётся в позитивном тренде.

"Краткосрочные перспективы рубля по-прежнему выглядят неплохо, однако нужно помнить, что к концу года многие могут предпочесть зафиксировать прибыль. Поэтому, да, рубль пока почти добрался до наших целей на 1П21 в 72-72,50 руб./$1, но рост сверх этих отметок без коррекции, с нашей точки зрения, может и не случиться до конца года. Истории про "российских хакеров" остаются на лентах мировых новостных агентств, а сегодня последний день (45 дней с даты выборов), когда власти США должны подготовить отчет о возможном вмешательстве в прошедшие президентские выборы. Наконец, впереди выходные, и для большинства это будет аргументом для фиксации (пусть и части) прибыли по рублю. В таких условиях допускаем волатильные торги вблизи отметки 73,0 руб./$1", - пишет Полевой.

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