Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов перед заседанием ЦБ РФ и из-за снижающейся нефти

Москва. 18 декабря. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке и в условиях снижающейся нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,01-73,17 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,04 руб./$1 (+21 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,54 руб./EUR1 (+18,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,88 копейки к уровню закрытия четверга, до 80,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,44 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 25,38 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов, так как игроки закрывают позиции перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке, а также отыгрывая негативную динамику на рынке нефти.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%.

Руководство ЦБ последнее время несколько раз повторяло сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: пространство для снижения ставки есть, но надо оценить, когда и насколько его использовать.

Перед декабрьским заседанием Банк России не стал давать дополнительных сигналов: совет директоров традиционно рассмотрит всю совокупность данных, а также учтет фактор влияния уже произошедшего значительного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и эффекты переноса ослабления рубля в цены.

Заседание 18 декабря не будет опорным, то есть публикация пресс-релиза по ставке будет сопровождаться только пресс-конференцией председателя. Среднесрочный макроэкономический прогноз и доклад о ДКП опубликованы не будут.

Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне сохранения устойчиво высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру и опасений затягивания ограничительных мер.

Тем не менее, нефтяной рынок завершает в плюсе седьмую неделю подряд благодаря надеждам на скорое принятие нового пакета стимулирующих мер в США, который, по мнению экспертов, мог бы поддержать спрос на нефть в краткосрочной перспективе - до массового внедрения вакцин от коронавируса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,49% - до $51,25 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,8% - до $51,5 за баррель, максимума с 3 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,33% - до $48,2 за баррель. Накануне фьючерсы выросли в цене на 1,1% - до $48,36 за баррель, что является самым высоким значением с 26 февраля.