Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 72,7-73,9 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 72,7-73,9 руб./$1 и на уровне 89,0-89,8 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Факторами поддержки отечественной валюты выступили растущие котировки нефти и усиление интереса инвесторов к рисковым активам, в том числе рублевым. Рынки позитивно восприняли информацию о перспективах скорого подписания нового пакета стимулов для экономики США в размере 900 млрд долларов и утверждение Европарламентом бюджета ЕС на 1,074 трлн евро. Данные Минэнерго США о снижении запасов нефти на прошлой неделе дали стимул для роста нефтяных цен", - отмечает Тузов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,78% и составила 51,48 долларов за баррель. Цена январских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 0,94% и составила 48,27 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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