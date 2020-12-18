Цена нефти останется в диапазоне $50-52/барр. в пятницу - ПСБ

Цена нефти марки Brent останется в диапазоне $50-52 за баррель в пятницу, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Цены на нефть марки Brent чуть отступили от 9-месячного максимума, но завершают 7 неделю подряд ростом, констатируют аналитики ПСБ.

Ключевыми факторами поддержки, по их мнению, остаются крепкий спрос на сырье со стороны Азии, слабый доллар и успехи в распространении вакцин от коронавируса. Растущее число заболевших и карантинные меры несколько сдерживают напор инвесторов, но оптимистичные настроения и надежда на быстрое восстановление мировой экономики и спроса на энергоносители в 2021 г. все еще крепки.

"Мы считаем, что нефть марки Brent в пятницу останется в диапазоне $50-52 за баррель", - указывают эксперты ПСБ.

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