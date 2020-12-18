Возможно ослабление рубля до 74 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Возможно ослабление курса рубля до 74 руб./$1 на фоне традиционной осторожности инвесторов в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Утром в пятницу новости указывают на вероятное усиление геополитической напряженности и глобальное укрепление доллара США. Рубль на этом фоне отступил на 0,5% - до 73,2 руб./$1. Учитывая традиционную осторожность инвесторов в пятницу, в Sber CIB прогнозируют, что российская валюта может довольно резко ослабнуть и приблизиться к отметке 74 руб./$1.

Участники нефтяного рынка в пятницу будут ждать данные по настроениям в бизнес-кругах Германии и действующим буровым установкам в США, а также продолжат следить за перипетиями вокруг нового пакета мер по стимулированию американской экономики. Аналитики Sber CIB ожидают, что цена нефти марки Brent до конца пятницы стабилизируется вблизи отметки $51 за баррель.

Также, по мнению экспертов Sber CIB, в сложившихся условиях доходность рублёвых облигаций может вырасти на 2-3 б.п. Но при этом они отмечают, что доходность может и упасть на 5-10 б. п., если ЦБ РФ неожиданно снизит ключевую ставку на 25 б. п.

Аналитики Sber CIB ожидают, что российский рынок акций перед выходными будет торговаться вблизи уровней четверга. При этом не исключена небольшая коррекция из-за возможной фиксации прибыли инвесторами.

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