Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут заседание ЦБ РФ, "НОВАТЭК" и макростатистика:

- Банк России объявит решение по ключевой ставке в 13:30 МСК. Аналитики Sber CIB считают, что регулятор, скорее всего, не станет менять ключевую ставку;

- Совет директоров "НОВАТЭКа" обсудит дивидендную политику;

- В 19:00 МСК в РФ будут опубликована статистика по обороту розничной торговли и другие макроэкономические данные;

- В Германии выйдут индексы Ifo, в США - индекс опережающих экономических индикаторов и данные Baker Hughes по числу буровых установок.

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