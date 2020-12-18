Утренние прогнозы: рынок акций РФ готов к краткосрочной коррекции после уверенного роста

По мнению аналитиков, в пятницу рынок акций готов к коррекции вниз, о чем, в частности, говорит рост котировок акций "Газпрома" в завершении длительного восходящего тренда. Однако фактор высоких цен на нефть удержит фондовые индексы от существенного снижения.

"Фридом Финанс" (Валерий Емельянов): "Индекс РТС в пятницу, скорее всего, снизится до уровня 1390-1420 п., но сохранит при этом потенциал для возобновления роста на следующей неделе".

Промсвязьбанк ( Роман Антонов): "Российский рынок акций может начать торги в пятницу с небольшой коррекции вниз на фоне негативных настроений на мировых рынках, но фактор высоких цен на нефть окажет поддержку, что позволит индексу Мосбиржи удержаться в диапазоне 3250-3300 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3265-3275 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3260, 3250 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3300, 3310 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании планового решения ЦБ РФ по величине ключевой ставки".

BCS Express (Василий Карпунин): "Торги по индексу Мосбиржи в пятницу начнутся, скорее всего, нейтрально на сложившемся к утру умеренно позитивном внешнем фоне. По индексу Мосбиржи среднесрочные цели находятся в районе 3400-3420 пунктов. Ближайшей поддержкой выступает предыдущий исторический максимум - это район 3225 пунктов. Если эта отметка будет пройдена, то коррекция продолжится к 3160 пунктам. Но в пятницу такой сценарий вряд ли будет реализован".

"Алор Брокер": " Российский рынок акций вчера вновь вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,4%. Однако очень многие "голубые фишки" закрылись на отрицательной территории, что говорит о слабости покупателей и готовности рынка к фиксации прибыли. "Газпром" сильно отстал от рынка в целом в результате полуторамесячного ралли. На наш взгляд, в котировках еще не полностью учтено удорожание газа. Технической целью движения акций газовой монополии является район 230 руб. Кстати, рост "Газпрома" в завершении длительного восходящего тренда является еще одним сигналом о том, что рынок готов отправиться в коррекцию. Сегодня с утра для этого есть все поводы: кроме снижающейся нефти, треть процента теряют американские фьючерсы, началось коррекционное укрепление курса доллара к корзине мировых валют. Однако падение вряд ли будет сильным и продолжительным. Скорее всего, рынки будут снимать перекупленность волатильным боковиком. При этом ждем перетекания инвестиционного капитала в акции "второго эшелона", который также слабо участвовал в недавнем росте рынка акций. Здесь рекомендуем обратить внимание на дивидендные бумаги электроэнергетики".