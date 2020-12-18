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18 декабря 2020 года 09:44

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 декабря.Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании итогов очередного заседания Банка России (ожидается, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 4,25% годовых), полагают эксперты.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию в четверг на рекордных максимумах благодаря надеждам на согласование в Вашингтоне дополнительного пакета финансовой помощи до конца 2020 года. Инвесторы в значительной степени проигнорировали опубликованные в четверг данные, которые свидетельствуют о слабости экономики на фоне возобновившегося распространения COVID-19, и сосредоточили внимание на том, что участники переговоров в Конгрессе США близки к принятию очередного пакета помощи работникам и предприятиям, пострадавшим из-за пандемии.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл сказал в четверг, что соглашение, стоимость которого оценивается в $900 млрд, по-видимому, уже совсем скоро будет достигнуто. По данным СМИ, новый пакет не будет включать помощь властям штатов и защиту компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам. Кроме того, Федеральная резервная система США по итогам заседания 15-16 декабря объявила, что продлит действие программы выкупа активов объемом не менее $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по максимальной занятости и стабильности цен.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в пятницу, на следующий день после достижения американскими индексами рекордных значений. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,16%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск опустился на 0,48%, гонконгский Hang Seng - на 1,09%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:43 мск вырос на 0,12%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,2%.

Банк Японии по итогам заседания в пятницу принял решение продлить срок действия экстренной программы кредитования компаний, пострадавших в результате пандемии COVID-19, на шесть месяцев - до сентября 2021 года. Он сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. Кроме того, японский ЦБ заявил, что намерен сделать программу покупки коммерческих бумаг и корпоративных облигаций более гибкой. Для этого он создаст пул в размере 15 трлн иен, средства которого могут тратиться на выкуп коммерческих бумаг и корпоративных бондов сверх лимита действующей программы в 20 трлн иен.

В свою очередь цены на нефть опускаются в пятницу на фоне сохранения устойчиво высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру и опасений затягивания ограничительных мер. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $51,32 за баррель, что на 0,35% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,8% - до $51,5 за баррель, максимума с 3 марта. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $48,22 за баррель, что на 0,3% ниже уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на 1,1% - до $48,36 за баррель, что является самым высоким значением с 26 февраля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 18,055 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,995 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 декабря снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 717,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Тинькофф Банк-001P-02R" (+0,24%), "Россельхозбанк БО-02Р" (+0,22%) и "РЖД-001P-16R" (+0,12%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,29%), "РЖД БО-07" (-0,25%) и "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 58,4% инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-387R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 588,44 млн рублей и 77,28% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-386R номинальным объемом 1 млрд рублей на 772,8 млн рублей. Срок обращения выпусков - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона ипотечных облигаций объемом 10 млрд 206,258 млн рублей на уровне 6,05% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,19% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска около 2,9 года. Дата погашения выпуска - 28 ноября 2050 года. Сбор заявок на выпуск прошел 17 декабря. Техразмещение запланировано на 18 декабря.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 6,97% годовых. Сбор заявок прошел 17 декабря. Техразмещение запланировано на 21 декабря.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 7,75% годовых. Компания разместила облигации серии БО-01 объемом 2 млрд рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,1% годовых. Ставки 2-14-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3,5%. Купоны годовые. Выпуск сроком обращения 14 лет размещен по открытой подписке. Заем имеет амортизационную структуру погашения: спустя три года после начала размещения каждый год будет выплачиваться по 8,333% от номинала. Облигации размещены в целях реализации концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры на территории Саратова.

ООО "Лента" (MOEX: LNTA) приняло решение досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 11 купонного периода - 28 января 2021 года. Компания завершила размещение выпуска объемом 5 млрд рублей в августе 2015 года. Ставка текущего купона - 7,25% годовых. Срок обращения облигаций - 10 лет. Купонный период - полгода.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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