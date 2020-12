Фондовые индексы США обновили рекорды в четверг

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию в четверг на рекордных максимумах. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию в четверг на рекордных максимумах благодаря надеждам на согласование в Вашингтоне дополнительного пакета финансовой помощи до конца 2020 года.

Инвесторы в значительной степени проигнорировали опубликованные в четверг данные, которые свидетельствуют о слабости экономики на фоне возобновившегося распространения COVID-19, и сосредоточили внимание на том, что участники переговоров в Конгрессе США близки к принятию очередного пакета помощи работникам и предприятиям, пострадавшим из-за пандемии, пишет MarketWatch.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл сказал в четверг, что соглашение, стоимость которого оценивается в $900 млрд, по-видимому, уже совсем скоро будет достигнуто.

По данным СМИ, новый пакет не будет включать помощь властям штатов и защиту компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

Кроме того, Федеральная резервная система США по итогам заседания 15-16 декабря объявила, что продлит действие программы выкупа активов объемом не менее $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по максимальной занятости и стабильности цен.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что экономика США продолжает восстанавливаться, но более медленными темпами. Федрезерв улучшил прогнозы для экономики США на ближайшие годы. Согласно декабрьскому отчету, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, а затем вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.

Банк Англии по итогам декабрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC). Аналитики не ожидали изменений параметров денежно-кредитной политики Банка Англии.

Статданные, обнародованные министерством торговли США в четверг, показали, что число домов, строительство которых было начато в ноябре, увеличилось на 1,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,547 млн в пересчете на годовые темпы. Значение показателя стало максимальным с февраля. Согласно пересмотренным данным, в октябре количество новостроек составляло 1,528 млн, а не 1,53 млн, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал сохранение числа новостроек в США в ноябре на уровне 1,53 млрд, сообщает Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 23 тыс. и достигло 885 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с начала сентября. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 862 тыс., а не 853 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 800 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в декабре снизился сильнее, чем ожидалось. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, опустилось до 11,1 пункта по сравнению с 26,3 пункта в ноябре. Это минимальный показатель с мая. Аналитики ожидали снижения показателя до 20 пунктов, сообщает Trading Economics.

Акции General Mills Inc. (SPB: GIS) подорожали на 1,3% по итогам торгов. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США увеличил прибыль и выручку во втором финансовом квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) снизилась на 0,2%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер объявил об увеличении сроков, в течение которого клиенты могут вернуть товары, а также расширении мест, где можно осуществить этот возврат.

Бумаги Rite Aid Corp. взлетели на 17,4%. Американская сеть аптек отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручки в третьем финансовом квартале и улучшила годовой прогноз, ожидая получения прибыли вместо убытка.

Капитализация Steel Dynamics (SPB: STLD) Inc. уменьшилась на 1,9%. Американская сталелитейная компания дала воодушевляющий прогноз на четвертый квартал благодаря значительному росту цен на плоскую рулонную сталь.

Рыночная стоимость Jabil Inc. подскочила на 7,4%. Прибыль и выручка компании, оказывающей услуги по контрактному производству электроники, в первом финансовом квартале оказались гораздо лучше прогнозов.

Акции производителя мяса птицы Sanderson Farms (SPB: SAFM) Inc. потеряли в цене 1,1%. Компания вернулась к прибыли в последнем квартале, сообщив о сохранении в этом году высокого спроса на куриные продукты в продуктовых магазинах.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 148,83 пункта (0,49%) и составил 30303,37 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 21,31 пункта (0,58%) - до 3722,48 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 106,56 пункта (0,84%) и составил 12764,75 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в пятницу, на следующий день после достижения американскими индексами рекордных значений.

В четверг фондовые индексы США обновили рекорды закрытия благодаря надеждам на скорое принятие нового пакета стимулирующих мер, проигнорировав данные, указавшие на рост числа заявок на пособие по безработице в стране до максимума с сентября.

Динамика рынка позволяет предположить, что инвесторы рассматривают "плохие данные как хорошие новости" для прогресса в переговорах о стимулах, отмечается в отчете Mizuho Bank.

Законодатели США пытаются решить оставшиеся спорные моменты, касающиеся нового пакета мер поддержки экономики, объем которого составит почти $900 млрд, сообщает агентство Bloomberg. По данным источников агентства, пакет включает в себя выплаты частным лицам в размере $600, дополнительные выплаты к пособиям по безработице в $300 в неделю, а также помощь малому бизнесу и авиакомпаниям.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск снизился на 0,23%.

Банк Японии по итогам заседания в пятницу принял решение продлить срок действия экстренной программы кредитования компаний, пострадавших в результате пандемии COVID-19, на шесть месяцев - до сентября 2021 года. Он сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля.

Кроме того, японский ЦБ заявил, что намерен сделать программу покупки коммерческих бумаг и корпоративных облигаций более гибкой. Для этого он создаст пул в размере 15 трлн иен, средства которого могут тратиться на выкуп коммерческих бумаг и корпоративных бондов сверх лимита действующей программы в 20 трлн иен.

Потребительские цены в Японии в ноябре упали на 0,9% в годовом выражении после снижения на 0,4% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Падение цен оказалось сильнее, чем ожидалось, и было самым значительным с апреля 2010 года, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ) также рухнули на 0,9% после падения на 0,7% в ноябре. Это совпало с ожиданиями экспертов.

В число лидеров падения котировок входят акции Daikin Industries (-3,4%), Odakyu Electric Railway Co. (-3,1%), Advantest Corp (-3%). Лидерами роста выступают акции Pacific Metals Co. (+6,4%), Nippon Sheet Glass Co. (+5%), Japan Steel Works (+4,6%).

Капитализация инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. повысилась на 0,3%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,6%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 2%.

Между тем бумаги автомобильной Toyota Motor Corp. подешевели на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск опустился на 0,48%, гонконгский Hang Seng - на 1,09%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов в Гонконге несут акции фармацевтической компании CSPC Pharmaceutical Group (-2,8%). Также дешевеют бумаги производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group Co. (-2,6%) и компании Meituan, занимающейся оптовой продажей и доставкой продуктов (-2,5%).

В то же время заметно дорожают акции телекоммуникационных China Mobile (+2,8%) и China Unicom (+2,7%).

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings снизилась на 1,3%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 1,4%, банка HSBC Holdings - на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:43 мск повысился на 0,12%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,1%. Котировки акций автопроизводителя Kia Motors Corp. выросли на 0,2%, акции Hyundai Motor Co. подешевели на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 1,2%.

Капитализация одной из ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group уменьшилась на 0,4%. Бумаги Rio Tinto прибавили в цене 0,9%.

Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне сохранения устойчиво высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру и опасений затягивания ограничительных мер.

Тем не менее, нефтяной рынок завершает в плюсе седьмую неделю подряд благодаря надеждам на скорое принятие нового пакета стимулирующих мер в США, который, по мнению экспертов, мог бы поддержать спрос на нефть в краткосрочной перспективе - до массового внедрения вакцин от коронавируса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в пятницу составляет $51,27 за баррель, что на $0,23 (0,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,42 (0,8%) - до $51,5 за баррель, максимума с 3 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,2 за баррель, что на $0,16 (0,33%) ниже уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,54 (1,1%) - до $48,36 за баррель, что является самым высоким значением с 26 февраля.

"Мы наблюдаем практически безостановочный рост цен на нефть в последние несколько недель, поскольку начинается распространение вакцин, запасы нефти идут вниз, спрос в Азии остается высоким, а, кроме того, ослабление доллара поддерживает все сырьевые рынки", - отмечает главный аналитик по рынку Oanda Эдвард Мойя.

"Если американский Конгресс сможет принять антикризисный пакет на этой неделе, WTI может подскочить до $50 за баррель", - считает он.

Законодатели США пытаются решить оставшиеся спорные моменты, касающиеся нового пакета мер поддержки экономики, объем которого составит почти $900 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, пакет включает в себя выплаты частным лицам в размере $600, дополнительные выплаты к пособиям по безработице в $300 в неделю, а также помощь малому бизнесу и авиакомпаниям.