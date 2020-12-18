Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу с понижения на 0,2-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу с понижения в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3265-3275 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3265-3275 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3260, 3250 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3300, 3310 пунктов, - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос. - В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании планового решения ЦБ РФ по величине ключевой ставки (13:30 МСК) и последующей онлайн-пресс-конференции по этому поводу (15:00 МСК)".

Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики в пятницу не ожидается, отмечает Манжос. Поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.