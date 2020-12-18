Возможен рост индекса S&P 500 к уровню 3760 пунктов - BCS Express

Возможен рост индекса S&P 500 к уровню 3760 пунктов на фоне отсутствия негативных драйверов, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс S&P 500 в США переписал исторические максимумы в четверг. Новых негативных драйверов не появляется, так что тема с принятием нового пакета стимулов для американской экономики вновь вышла на первый план. Следующие цели по S&P 500 расположены на 3760 пунктах", - отмечает аналитик.

Также Карпунин обращает внимание, что новые рекорды в четверг были поставлены и по общему мировому индексу акций MSCI All Countries World Index. Он отражает динамику 49 фондовых площадок развитых и развивающихся стран.

Важным фактором поддержки мировых рынков, по мнению эксперта BCS Express, остается слабость американской валюты. Индекс доллара накануне опустился к минимальным значениям с весны 2018 года. Этот фактор позитивен не только для акций, но и для сырьевых товаров. Высокий спрос в этих условиях сохраняется и в золоте, отмечает Карпунин.

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