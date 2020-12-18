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18 декабря 2020 года 09:03
Торги индекса Мосбиржи в пятницу начнутся, скорее всего, нейтрально - BCS Express
Торги по индексу Мосбиржи в пятницу начнутся, скорее всего, нейтрально на сложившемся к утру умеренно позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express. Центральным событием пятницы станет заседание ЦБ РФ. Итоги объявят в 13:30 МСК. А в 15:00 МСК состоится пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной. "На этот раз большой интриги нет. Регулятор в условиях роста инфляции, вероятно, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне 4,25%. Реакция в облигациях, акциях и курсе рубля, скорее всего, будет нейтральной, так как такое решение воспринимается в качестве базового сценария", - полагает эксперт BCS Express. Также аналитик отмечает, что в пятницу вступают в силу новые базы расчета индексов Московской биржи. В основной индекс Мосбиржи будут добавлены бумаги Globaltrans, Ozon и HeadHunter. Таким образом, общее число бумаг в нем увеличится до 45. "По индексу Мосбиржи среднесрочные цели находятся в районе 3400-3420 пунктов. Ближайшей поддержкой выступает предыдущий исторический максимум - это район 3225 пунктов. Если эта отметка будет пройдена, то коррекция продолжится к 3160 пунктам. Но в пятницу такой сценарий вряд ли будет реализован", - указывает Карпунин. Также Карпунин полагает, что ралли в российских "голубых фишках" на фоне притоков капитала в EM и роста сырья ближе к концу декабря может постепенно смениться ростом интереса ко второму эшелону. Это энергетики, девелоперы, потребительский сектор, консервативные дивидендные истории ("МТС", "Юнипро" и др.) "Коррекция на российском рынке продолжалась недолго. После отката в начале недели индекс Мосбиржи возобновил подъем на фоне высокого спроса на тяжеловесные бумаги "Газпрома" и роста других развивающихся площадок. В результате уже в четверг удалось переписать исторические максимумы. Таким образом, восходящий тренд по-прежнему остается в силе, - пишет Карпунин. Тем не менее, по его мнению, движению в четверг не хватило устойчивости. Во второй половине дня инициатива вернулась на сторону продавцов. При этом обороты торгов резко подскочили до 145 млрд руб. "Пиковые значения объемов торгов, совпадающие с экстремумами на графике - это спорный сигнал. Тем более, какого-то устойчивого коллективного подъема среди "голубых фишек" в четверг на самом деле и не было. Котировки "Газпрома" подскочили еще на 4%, обеспечив прирост индекса на 0,5%. То есть без этой бумаги рынок в основную сессию закрывался бы в минусе. Поддержку акциям "Газпрома" оказывает рост цен на газ в Европе и сообщения о возобновлении строительства "Северного потока 2". В качестве ориентира для акций остаются актуальными цели 217-221 руб." - обращает внимание эксперт BCS Express. Среди корпоративных событий четверга главным, по мнению аналитика, является провал бумаг "РУСАЛа". Инвесторы могут некоторое время с осторожностью относиться к сложившейся ситуации, считает Карпунин. В пятницу в Гонконге бумаги падают на 8%, а значит, на быстрый выкуп просадки рассчитывать пока не стоит, отмечает он. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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