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17 декабря 2020 года 19:22

Цены евробондов РФ в четверг слегка подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 17 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, сформировавшемуся после объявления итогов декабрьского заседания ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 16 декабря и составила 116,36% от номинала, что соответствует доходности 1,6% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась по отношению к предыдущему дню, составив 101,72% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 0,1% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 пункта, составив 150 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 54 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 144,62% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 3,12% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 84 базисных пункта, поднявшись до 139,38% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,09% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 14 базисных пунктов, до 115,88% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта, до 1,68% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году - на 4,5 базисного пункта, до 110,1% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 1,12% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 подорожал на 55 базисных пунктов, до 138,95% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,09% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 9 базисных пунктов - до 114,49% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 1,87% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня вновь продемонстрировали позитивную динамику, отыгрывая на этот раз итоги декабрьского заседания ФРС США, которые оказали позитивное влияние практически на все рисковые активы. И отечественные бумаги в этом плане следовали общемировым тенденциям. Оптимизму инвесторов также способствовали сообщения о наметившемся прогрессе в переговорах о новых мерах бюджетной поддержки экономики США. Таким образом, сектор отечественных евробондов заканчивает 2020 год в целом на мажорной ноте. Вместе с тем рынок рублевых гособлигаций чувствует себя в конце года не так уверенно, как сектор евробондов, из-за возросших в последние недели инфляционных рисков, что в итоге может послужить поводом для Банка России начать ужесточение денежно-кредитной политики раньше, чем это прогнозировалось еще несколько месяцев назад", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. В ближайшие месяцы Федрезерв продолжит наращивать вложения в гособлигации не менее чем на $80 млрд в месяц и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Помимо этого, ФРС улучшила прогнозы для экономики США на ближайшие годы. Согласно декабрьскому отчету Федрезерва, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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