Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса МосБиржи во главе с Газпромом, упал РусАл

Москва. 17 декабря. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за внешними площадками и нефтью, индекс МосБиржи обновил исторический максимум на фоне новостей с ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, после чего к закрытию торгов немного сдал назад в рамках коррекции; лидерами роста выступили акции "Газпрома" и упали бумаги "РусАла" на новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3282,67 пункта (+0,4%, максимум дня и новый пик - 3318,39 пункта), индекс РТС - 1419,22 пункта (+1,4%); динамика цен основных blue chips оказалась разнополярной в пределах 6,2%.

Доллар просел до 72,87 рубля (-0,48 рубля), золото выросло до $1898,0 за унцию (+2,1%).

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг заявил, что российская финансовая система устойчива, прибыль банков в 2020 году оценивается в 1,3 трлн рублей. По данным ЦБ РФ, прибыль банков за 10 месяцев уже достигла 1,3 трлн рублей.

По словам Путина, Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, российский бюджет на 70% формируется не за счет нефтегазовых доходов.

Акции "Газпрома" (+4%, до 214,29 рубля) обновили максимум с февраля после того, как президент РФ Владимир Путин выразил надежду на скорое завершение "Северного потока 2".

"Северный поток 2" практически достроен, осталось 160 км, надеюсь, работа будет закончена", - сказал он. Российская сторона надеется, что новая администрация США вернется к практике нормальной добросовестной конкуренции, заявил Путин, говоря о перспективах завершения проекта "Северный поток 2", на процесс строительства которого США пытаются повлиять через санкции.

По словам Путина, требования к "Норникелю" (MOEX: GMKN) (+0,2%) по ущербу от аварии на ТЭЦ Норильска в этом году очень высокие, но компания должна отвечать за то, что сделано.

Путин также заявил, что экономика РФ восстановится до предкризисного уровня, вызванного коронавирусом, к концу 2021 года - первому кварталу 2022 года.

Тем временем, Совет ЕС принял в четверг решение о продлении на шесть месяцев экономических санкций в отношении России, до 31 июля 2021 года. Экономические санкции ЕС против РФ продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине по сообщениям стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции.

Подорожали в четверг акции Polymetal (MOEX: POLY) (+4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Упали акции "РусАла" (-6,2%) и En+ (MOEX: ENPG) (-4%) после сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на источники, что европейские чиновники направили американскому правительству информацию о том, что Олег Дерипаска, по их данным, продолжает вопреки санкциям принимать непосредственное участие в управлении "РусАлом" и влиять на его менеджмент.

Эта информация была направлена "ранее в этом году", отмечает агентство. Речь идет об указаниях, которые Дерипаска якобы давал топ-менеджерам "РусАла" и его холдинговой компании En+ Group, чтобы те убеждали правительства западных стран и международные организации противостоять растущим поставкам алюминия из Китая.

Юристы Дерипаски, в свою очередь, утверждают, что никаких нарушений санкционного режима с его стороны не было.

Подешевели также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%, до 5157 рублей; на бирже состоялась отсечка дивидендов НК за 9 месяцев - 46 рублей на акцию), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%).

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, рынок акций РФ продолжает движение вверх, следуя за динамикой мировых площадок на новостях о новых мерах стимулирования в США и ЕС, а также на перспективах мягкого варианта Brexit. Нефтяные котировки растут в ожидании восстановления спроса на энергоносители после массовой вакцинации в развитых странах. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3290-3350 пунктов, индекс РТС - в рамках 1350-1450 пунктов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций не смог удержаться у новых исторических максимумов индекса МосБиржи, несмотря на сохранение позитивного внешнего фона. Покупкам в акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше $51 за баррель.

Также поддержку рынку оказала восходящая динамика западных фондовых площадок. Хуже рынка торговались "РусАл" и En+ на росте рисков применения к компаниям санкций со стороны США. В пятницу индекс МосБиржи продолжит удерживать позиции в диапазоне 3250-3350 пунктов и в случае дальнейшего улучшения внешней конъюнктуры может вновь попытаться выйти в его верхнюю половину, считает аналитик.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, рынок акций РФ в четверг продолжил подъем, при этом активность торгов несколько выросла. Бумаги металлургического сектора выросли на позитивной динамике цен на золото и серебро, внешние площадки также сохраняют оптимизм. Заседание ФРС США не принесло рынкам сюрпризов - регулятор оставил ставки без изменений на минимальных уровнях и отразил весьма консервативные взгляды членов ФРС на перспективы их изменения. Позитивным итогом можно назвать улучшение Федрезервом прогнозов по ВВП США по сравнению с сентябрьскими оценками. В то же время стоит отметить сохранение серьезных опасений у главы ФРС Джерома Пауэлла в том, что влияние пандемии на экономику может усилиться и растянуться по времени. Это потребует дополнительных мер стимулирования, которые ФРС готова принять.

Нефтяной рынок продолжает находиться под влиянием оптимистичных настроений в отношении восстановления спроса на нефть на фоне возможных успехов по борьбе с пандемией благодаря вакцинации, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынки в очередной раз получили подтверждение тому, что политика ФРС будет оставаться агрессивно мягкой в течение длительного времени. Нефть поднялась выше $51 за баррель Brent, а индекс доллара упал ниже 90 пунктов.

Слабее рынка выглядят акции потребительского сектора на фоне усилий правительства РФ по регулированию цен на социально значимые товары. В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что российская финансовая система устойчива, что поддержало акции Сбербанка и ВТБ.

Рубль укрепляет позиции на фоне глобальной слабости доллара и дорожающей нефти. ФРС обещает покупать облигации на $120 млрд ежемесячно, пока не будут достигнуты цели максимальной занятости и инфляции в районе 2,0%. В самих прогнозах регулятора сроки достижения отнесены ближе к 2023 году. Соответственно, объем количественной программы на ближайшие пару лет может составить почти $2,88 трлн. При столь обильном "денежном дожде" ослабление доллара продолжится, считает аналитик.

Глава ФРС Джером Пауэлл полагает, что текущие оценки стоимости акций не являются завышенными, если учитывать политику околонулевых ставок. Если так считает председатель американского регулятора, то инвесторы готовы покупать дальше. Российский рынок акций продолжает рост на фоне глобальной слабости доллара и усиления аппетитов к риску, отмечает Кочетков.

В США накануне индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,5% после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, индекс Nasdaq (+0,5%) обновил рекордный максимум.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых. В ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд в месяц и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Помимо этого, ФРС улучшила прогнозы для экономики США на ближайшие годы. Согласно декабрьскому отчету Федрезерва, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.

Как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощь властям штатов и защиту компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 0,1-0,9%, а FTSE просел на 0,2%) и США (индекс S&P 500 растет на 0,4%).

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 885 тыс., тогда как ожидалось 800 тыс. Число новостроек в США в ноябре выросло на 1,2% - до 1,547 млн, хотя изменений не ожидалось.

Нефть в четверг дорожает на статистике Минэнерго США о запасах и надеждах на стимулы; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,8 выше уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $51,44 за баррель (+0,7% и +0,6% в среду), январская цена WTI - $48,23 за баррель (+0,9% и +0,4% накануне).

Данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти за неделю на 3,14 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,9-2,2 млн баррелей. При этом рост резервов бензина и дистиллятов оказался меньше ожиданий.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) лидерами роста выступили акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+10,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+9,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+4,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,5% и +2,4% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+1,8%).

Выросли ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+0,9%). Компания рассматривает изменение дивполитики, переход на выплату минимум 50% от чистой прибыли, заявил в четверг CEO "Русагро". Также "Русагро" оценила прямой негативный эффект от мер регулирования цен в 1-2 млрд руб. при годовой EBITDA группы на уровне более 30 млрд руб.

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев года бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-4,1%, до 2,77 рубля; дивиденды - 0,111 рубля на акцию), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3,5%, до 2745 рублей; дивиденды - 73,64 рубля).

Также подешевели АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,6%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (-2,9%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 138,33 млрд рублей (из них 31,5 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 25,1 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,13 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").