Индекс РТС в пятницу, скорее всего, снизится до 1390-1420 п. - "Фридом Финанс"

Индекс РТС в пятницу, скорее всего, снизится до уровня 1390-1420 п., но сохранит при этом потенциал для возобновления роста на следующей неделе, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс РТС вслед за нефтью и зарубежными фондами тестирует новые локальные уровни. Максимум дня расположился вблизи отметки 1435 пунктов. Рынок не торговался так высоко с 26 февраля. Среднесрочно при благоприятном внешнем фоне сохраняется возможность подняться до 1450 пунктов. С наибольшей вероятностью это произойдет в начале следующей недели. В пятницу мы ожидаем умеренного падения в диапазон 1390-1420 п.", - указывает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов.

Индекс Мосбиржи идет с небольшим отставанием от РТС на фоне сильного рубля. Под вечер торги идут вблизи уровня 3300 пунктов. Новый абсолютный максимум выше 3318 был установлен во второй половине дня, и ближе к закрытию рынок несколько растерял свою динамику. По мнению эксперта, маловероятно, что в пятницу рынок сможет повторно показать подъем. Емельянов ожидает ухода индекса Мосбиржи не ниже 3260 пунктов, что сохранит задел для продолжения роста с понедельника.

"Наиболее динамичные в четверг акции -это Polymetal (+4,4%), "Полюс" (+4,3%) и "Газпром" (+3,9%). Первые две бумаги растут на фоне удорожания золота, которое реагирует на слабый доллар и мягкую риторику ФРС, а также ожидания новых бюджетных вливаний в экономику США. Унция сегодня к вечеру поднялась до психологической отметки $1900. Золото уверенно растет третью сессию подряд и уже отбило половину ноябрьской просадки. При текущей динамике до конца года можем увидеть уровень $1950. Акции "Полюса" в связи с этим имеют восстановительный потенциал порядка 15%, - пишет аналитик "Фридом Финанс".

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