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17 декабря 2020 года 18:42
Одними из фаворитов рынка акций США в 2021г могут стать бумаги NVIDIA и Splunk - BCS Express
Бумаги NVIDIA Corp. и Splunk Inc. находятся в числе фаворитов предполагаемого роста в 2021 году на рынке акций США, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов. Как говорится в комментарии аналитика, бизнес акций роста из технологического сектора, к которым относятся бумаги NVIDIA и Splunk, постоянно расширяется. При этом у компаний высокие прогнозы по выручке и EPS к концу 2021 года (консенсус-прогноз предполагает увеличение выручки на 32,1% к январю 2022 года для NVIDIA и на 23% для Splunk). Мамонтов также обращает внимание, что подъем котировок акций Splunk ожидается несмотря на убыточность бизнеса компании в настоящее время - за счет высокого потенциала роста клиентской базы и выручки, а также перехода от модели лицензирования к формату подписок. Самая высокая доходность (36%) в 2021 году, по данным FactSet, ожидается от компании Centene (сектор здравоохранения) - у бизнеса компании уверенно растет прибыль от года к году, пишут аналитики BCS Express, ссылаясь на список MarketWatch из 20 наиболее перcпективных бумаг из индекса S&P 500. Больше остальных из этого списка доля рекомендаций "покупать" у бумаг Amazon.com Inc. (+23%) и L3Harris Technologies (+21%). Акции NRG Energy в текущем году снизились сильнее остальных (на 14%), их потенциал роста в 2021 году составляет 34%. Заслуживает внимания, по данным FactSet, и одна из индустрий будущего - электромобили. Из списка акций индекса S&P 500 к ней относят бумаги General Motors Co. (компания прилагает большие усилия для выпуска на рынок 30 моделей электрокаров к 2025 году). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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