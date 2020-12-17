Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 72,7-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 72,7-74,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Фактором роста для отечественной валюты сегодня стали котировки нефти, которые продолжают рост на новостях о массовой вакцинации и перспективах стимулирования экономики США и Еврозоны. Инвесторы ожидают заседания Центрального Банка России, которое состоится завтра, и где, как ожидается, регулятор примет решение по ключевой ставке. Прогнозируется с большой долей вероятности, что ЦБ РФ оставит ставку на прежнем уровне 4,25%, взяв паузу для оценки динамики инфляции в стране", - указывает Тузов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,02% и составила 51,6 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Цена январских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 1,03% и составила 48,31 долларов за баррель.

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