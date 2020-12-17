Оснований для возобновления ралли золота и серебра в следующем году нет - Julius Baer

Аналитики Julius Baer не видят оснований для возобновления ралли на рынках золота и серебра в следующем году и придерживаются нейтральной позиции по этим драгметаллам, говорится в комментарии.

Внимание инвесторов на рынках золота и серебра снова сосредоточилось на перспективах денежно-кредитной политики США по мере того, как насыщенный событиями год приближается к концу, констатирует руководитель направления перспективных исследований Next Generation Карстен Менке.

ФРС США на заседании в среду сообщила о продолжении денежно-кредитной поддержки все еще шаткой американской экономики для борьбы с последствиями коронакризиса. Это привело к ослаблению доллара США, в результате чего котировки золота и серебра выросли в среду.

"Что касается перспектив на следующий год, некоторые, кажется, твердо уверены в том, что продолжающаяся слабость доллара оживит ралли золота и серебра. Мы считаем, что это слишком простой взгляд на ситуацию. Хотя, как правило, доллар США и котировки золота движутся в противоположных направлениях, влияние доллара на золото и серебро не следует рассматривать изолированно, - пишет эксперт. - В последние несколько лет цены на золото также следовали динамике реальной доходности по облигациям США, что свидетельствует о бегстве в защитные активы и смягчении экономического фона".

Менке ожидает в следующем году продолжения восстановления экономики после коронакризиса, а также роста реальной доходности облигаций. "Как еще одно следствие нашего прогноза, спрос на золото (как на защитный актив) должен снизиться по мере ослабления рисков. Сочетание этих двух факторов должно более чем компенсировать ожидаемое ослабление доллара США, которое носит скорее циклический, чем структурный характер; это не прелюдия к более длительному обесцениванию в результате денежно-кредитных и фискальных стимулов в США, - пишет она. - В более общем плане мы не согласны с утверждением о том, что масштабные меры стимулирования, которые были предприняты во время коронакризиса и которые часто назывались "печатанием денег", неизбежно приведут к быстрому росту инфляции и обесцениванию мировых бумажных валют по сравнению с золотом и серебром".

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